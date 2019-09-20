Американский генерал рассказал о плане «ударить по Калининграду»

Вашингтон, 20 сентября. Пентагон разработал план по преодолению противовоздушной обороны в Калининграде. С таким заявлением выступил командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян.

Он рассказал, что план «ударить по Калинграду» является одним из возможных американских ответов на гипотетическую «российскую агрессию» в Европе.

«Мы отрабатываем эту схему. Мы все время продумываем эти планы, и если когда-нибудь будет нужно, мы будем готовы их осуществить», — отметил Харригян.

Американский военный не стал вдаваться в детали. По его словам, план подразумевает всестороннее наступление с использованием атак с воздуха, земли, моря, космоса, а также атаки в киберпространстве и радиоэлектронную борьбу.

Напомним, что ранее в США предложили переключиться с Афганистана на «угрозы» со стороны России и Китая. Вашингтон должен завершить войну в Афганистане и переключить внимание на борьбу с более актуальными угрозами, среди которых «российская агрессия» и укрепление позиций Китая, говорится в докладе Центра американского прогресса.

По мнению американских экспертов, если Вашингтон продолжит участие в «бессрочной» войне, он не сможет «сдерживать» Москву и Пекин. Специалисты считают, что исламская республика больше не является важной проблемой для США. В центре пояснили, что сейчас в Афганистане находятся 14 тысяч американских солдат.