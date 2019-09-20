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Путин посетит учения «Центр-2019» и проведет встречу с президентом Киргизии

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Путин посетит учения «Центр-2019» и проведет встречу с президентом Киргизии

Москва, 20 сентября. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет в Оренбурге встречу с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым, а также посетит стратегические командно-штабные учения «Центр-2019», сообщает пресс-служба Кремля.

Российский лидер прилетел в Оренбург в четверг вечером. До этого он проводил в Ижевске заседание Военно-промышленной комиссии, а также выступил на Всероссийском форуме оружейников.

В учениях «Центр-2019» задействованы 128 тысяч военнослужащих, а также 20 тысяч единиц вооружения и военной техники. Основные маневры проходят с 16 по 21 сентября. В них также принимают участие военнослужащие из Китая, Пакистана, Индии, Киргизии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.

В пресс-службе Кремля заявили, что в основу боевых задач на учениях положен опыт боевых действий в Сирии.

Напомним, в прошлый раз Владимир Путин посещал военные учения «Восток-2018» в сентябре 2018 года.

 

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Источник: пресс-служба Кремля
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