Лавров обвинил США в намерении вернуться к запрещенным ядерным испытаниям

Москва, 20 сентября. США готовятся к выходу из Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в статье «Мир на перепутье и система международных отношений будущего», опубликованной на сайте журнала «Россия в глобальной политике».

Он отметил, что США последовательно разрывают важнейшие международные договоры, направленные на сдерживание гонки вооружений.

Кроме того, российский министр заявил, что Соединенные Штаты начали вести работы по размещению оружия в космосе, одновременно отвергая попытки заключить соответствующий мораторий.

Лавров указал, что в США ясно видны признаки начала медийной кампании, которая может стать прологом к полному выходу Вашингтона из Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Отметим, что США так и не ратифицировали его. По мнению Лаврова, поведение США демонстрирует явные проявления ревизионизма.

«Торпедирование Вашингтоном сначала Договора по ПРО, а теперь — при единодушной поддержке членов НАТО — и Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности создает риски демонтажа всей договорной архитектуры в области контроля над ракетно-ядерными вооружениями», — считает министр.

Также он подверг критике выход США из Совместного всеобъемлющего плана действия по иранской ядерной программе (СВПД), который имел «ключевое значение для ядерного распространения» и демонстративный отказ Вашингтона выполнять решения СБ ООН по палестино-израильскому урегулированию.