Huawei представила флагманский смартфон Mate 30

Мюнхен, 20 сентября. Китайская компания Huawei свой новый флагман Mate 30 на презентации в Мюнхене.

Huawei Mate 30 оснащен плоским AMOLED-экраном диагональю 6,62 дюймов с разрешением 2340x1080 пикселей. Объем оперативной памяти варьируется от 6 до 8 гигабайт, встроенная память равняется 128 гигабайтам. Емкость аккумулятора равна 4200 мАч. Кроме того, устройство имеет функцию распознавания лиц, а также возможность быстрой зарядки аккумулятора.

Глава потребительского подразделения Huawei CBG Ричард Ю в беседе с журналом Forbes заявил, что китайский флагман превосходит конкурентов по емкости аккумулятора, а также по скорости приема сети 5G. Для этого в аппарат встроили 14 антенн.

«Эпоха 5G позволяет переосмыслить технологии смартфонов, а модель Mate 30 лучше всех определяет границы возможного», — заявил Ричард Ю.

Стоимость базовой версии смартфона — 799 евро, c поддержкой 5G — 1099 евро. В настоящий момент неизвестно, в каких странах появится новинка от Huawei.

На презентации также показали сервис App Gallery, который должен стать альтернативой Google Play.

Ранее стало известно, что Минкомсвязь может договориться с Huawei о производстве компонентов в России. Руководитель ведомства Константин Носков заявил, что рассчитывает завершить переговоры до конца этого года.