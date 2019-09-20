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Huawei представила флагманский смартфон Mate 30

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Huawei представила флагманский смартфон Mate 30

Мюнхен, 20 сентября. Китайская компания Huawei свой новый флагман Mate 30 на презентации в Мюнхене.

Huawei Mate 30 оснащен плоским AMOLED-экраном диагональю 6,62 дюймов с разрешением 2340x1080 пикселей. Объем оперативной памяти варьируется от 6 до 8 гигабайт, встроенная память равняется 128 гигабайтам. Емкость аккумулятора равна 4200 мАч. Кроме того, устройство имеет функцию распознавания лиц, а также возможность быстрой зарядки аккумулятора.

Глава потребительского подразделения Huawei CBG Ричард Ю в беседе с журналом Forbes заявил, что китайский флагман превосходит конкурентов по емкости аккумулятора, а также по скорости приема сети 5G. Для этого в аппарат встроили 14 антенн.

«Эпоха 5G позволяет переосмыслить технологии смартфонов, а модель Mate 30 лучше всех определяет границы возможного», — заявил Ричард Ю.

Стоимость базовой версии смартфона — 799 евро, c поддержкой 5G — 1099 евро. В настоящий момент неизвестно, в каких странах появится новинка от Huawei.

Huawei представила флагманский смартфон Mate 30

На презентации также показали сервис App Gallery, который должен стать альтернативой Google Play.

Ранее стало известно, что Минкомсвязь может договориться с Huawei о производстве компонентов в России. Руководитель ведомства Константин Носков заявил, что рассчитывает завершить переговоры до конца этого года.

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Источник: Forbes
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