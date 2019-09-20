Акция протеста против «формулы Штайнмайера» прошла у офиса Зеленского в Киеве

Киев, 19 сентября. Акция с призывом отказаться от выполнения Минских договоренностей по «формуле Штайнмайера» прошла у офиса президента Украины Владимира Зеленского

Несколько сотен человек, позиционирующих себя, как активисты и волонтеры, собрались у здания. Мероприятие прошло без партийной символики.

Как объяснили митингующие, они опасаются, что реализация «формулы Штайнмайера» приведет к потере Украиной государственного суверенитета.

«Формула Штайнмайера», названная по имени президента ФРГ, в прошлом главы МИД Германии Франк-Вальтера Штайнмайера, подразумевает использование закона об особом статусе Донецка и Луганска на временной основе – до проведения там выборов. В окончательную юридическую силу закон должен вступить после выборов и их признания.

Украинские представители ранее заявили, что хотели бы добавить дополнительные условия в текст «формулы». В ответ на это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заметил, что решение Украины поставить условия для реализации «формулы Штайнмайера» не укладывается в рамки ранее имевшихся и подтвержденных договоренностей.

С 2014 года на территории Украины идет гражданская война. Причиной ее возникновения стал государственный переворот в Киеве. Жители Донбасса отказались принимать новую центральную власть и путем референдума провозгласили независимость. В результате появились Донецкая и Луганская Народные Республики. По последним данным ООН, в ходе конфликта в Донбассе погибли свыше 13 тысяч человек. По неофициальной информации, количество погибших перевалило за 30 тысяч.