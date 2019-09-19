Пушков ответил послу Украины на заявление о «развале России»

Москва, 19 сентября. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление посла Украины в Сербии Александра Александровича о «распаде России».

«У украинских дипломатов сильны фантазмы Порошенко-Турчинова. Плюс глупые амбиции без должной амуниции», — ответил Пушков послу Украины на своей странице в Twitter.

Он подчеркнул, что украинским дипломатам следовало бы беспокоиться о своей стране, а не смотреть в сторону России.

Ранее украинский дипломат Александр Александрович опубликовал статью на портале «Цензор.нет», в которой призвал «развалить» Россию на части. Посол утверждает, что Россия во все времена проводила политику, «направленную на экспансию» — когда была Московским княжеством, империей, и когда стала Советским Союзом.

Александрович заявил, что Москва «дестабилизирует» своих ближайших соседей. По его словам, «успокоить» Россию можно только развалив ее на части. Все ресурсы страны Александрович предлагает отдать государствам, которые будут созданы на ее руинах, а часть территорий будут оккупированы Грузией, Украиной, Польшой, Китаем, Японией и Финляндией, заявил дипломат.

При этом он подчеркнул, что предлагает осуществить развал «мирно», используя инструменты санкций и политической изоляции.

Ранее экс-глава СНБО Александр Турчинов заявил, что Киев не объявил России войну только по причине наличия у страны ядерного оружия.

Член Совета Федерации Франц Клинцевич, комментируя слова Турчинова, заявил, что «поезд украинской государственности окончательно зайдет в тупик», если Украина не вернется «в колею».