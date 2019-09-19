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Захарова ответила на призывы посла Украины в Сербии «развалить Россию»

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Захарова ответила на призывы посла Украины в Сербии «развалить Россию»

Москва, 19 сентября. Украинские дипломаты вместо работы над ошибками продолжают «искать любимые грабли». Таким образом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на призыв посла Украины в Сербии сделать «распад России» целью для международного сообщества.

Ранее украинский посол Украины в Сербии Александр Александрович выступил с заявлением, в котором призвал мировое сообщество поспособствовать распаду России.

«Зачем по-остаповски призывать заграницу на помощь? Представитель Киева мог просто вспомнить собственный опыт самоуничтожения и развала страны», написала Захарова в Facebook.

Захарова напомнила, что Украина оказалась в нынешнем плачевном состоянии именно после финансовой и политической поддержки Запада на протяжении десятилетий. Она сослалась на украинского журналиста Дмитрия Гордона, который ранее отметил, что сейчас Украина находится в процессе, который может привести к ее окончательному распаду.

«Но вместо работы над ошибками киевская «дипломатия» опять ищет любимые грабли», — подчеркнул Захарова.

Отметим, что это не первое антироссийское выступление Александровича. Еще в 2017 году он заявил, что Сербия «является инструментом в руках России», которая таким образом пытается уничтожить Европу. Помимо этого, сербских дипломатов задели слова о якобы вмешательстве сербских экстремистов в попытку госпереворота в Черногории. 

«Главная роль посла — делать все для развития двусторонних отношений. Посол Украины Александр Александрович, видимо, постоянно об этом забывает, поскольку вся его деятельность сводится к бесплодным попыткам разрушить отношения Сербии с Российской Федерацией», — указали сербские власти в официальном заявлении.

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Источник: РИА Новости
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