Боевики обстреляли провинции Хама, Алеппо, Латакия и Идлиб в Сирии

Дамаск, 19 сентября. Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР, генерал-майор Алексей Бакин заявил, что незаконные вооруженные формирования продолжают обстрелы на территории Идлибской зоны деэскалации.

Боевики обстреляли населенные пункты Мансура, Сабикия, Биньямин, Новое Алеппо, Маканис Эд-Дувайри в провинции Алеппо, Кермель, Эль-Харука, Мукатталь, Кинсибба, Кабух, Джанаджик, Айн-Эль-Ашра, Сараф, Хамрат, Санджека, Кара-Джагез, Бейт-Смайра провинции Латакия, Хербет-Абдин, Хан-Шейхун, Эль-Касабия, Суккория, Шавиль-Гави, Кара-Джурн, Кафер-Айн, Хуайн-Эль-Кебир, Зайтуна провинции Идлиб, а также Раша-Эль-Киблия провинции Хама.

Всего было зафиксировано 48 обстрелов.

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