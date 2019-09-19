Путин поручил обеспечить технологическую независимость производства в ОПК

Ижевск, 19 сентября. Президент России Владимир Путин призвал учитывать полученный опыт при дальнейшем планировании программы импортозамещения в оборонно-промышленном комплексе (ОПК). Такое заявление российский лидер сделал во время заседания Военно-промышленной комиссии.

Путин отметил, что во время планирования импортозамещения были допущены определенные ошибки, что привело к увеличению сроков выполнения заказов. Президент отдал распоряжение принять меры и спланировать работу с учетом полученного опыта.

В то же время, благодаря программе импортозамещения, России удалось обеспечить технологическую независимость более 350 наименований отечественного вооружения и техники. Президент отметил, что ОПК сумел добиться ощутимых успехов. Особенно возросла роль российской электронной компонентной базы в новейших образцах вооружений.

Другим важным достижением является организация производства двигателей для вертолетов и военных кораблей. А в ближайшее время на российских заводах можно будет ремонтировать двигатели для самолетов Ан-124.

Напомним, что министр обороны России Сергей Шойгу ранее заявлял, что доля новейшего оружия в составе российского оборонно-промышленного комплекса выросла в четыре раза за последние пять лет, а нестандартные решения сотрудников ОПК и внедрение новейших технологий в разработку вооружения вывели качество «оборонки» России на новый уровень.