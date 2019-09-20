Аваков заступился за наркомана-«героя АТО», угрожавшего взорвать мост в Киеве

Глава МВД Украины Арсен Аваков заступился за бывшего сержанта Алексея Белько, угрожавшего взорвать мост метрополитена в Киеве. На странице министра в Facebook опубликована исповедь «героя АТО».

Арсен Борисович назвал действия Белько «глупейшими», но решил дать «воину света» шанс начать жить заново.

«Послушав и поняв его историю, хочу сказать — это и наша с вами ответственность тоже … Хочу, чтобы появился шанс у этого человека! Шанс начать заново и «жить нормальной жизнью» как он говорит…», — пишет Аваков.

Поведение Алексея действительно сложно назвать умным. Бывший военнослужащий завернулся в украинский флаг, заблокировал движение по мосту метро и угрожал его подорвать. Злоумышленник также произвел несколько выстрелов в воздух.

Операция по его обезвреживанию длилась несколько часов. Все это время тысячи киевлян провели в безнадежной пробке и в страхе за собственную жизнь. Хотя сам Белько никаких людей не замечал вовсе.

«А людей на мосту не было. Когда я заехал на мост, я попросил людей сначала вежливо за мной не ехать, потом грубо, выстрелом в бруствер», — рассказал мужчина.

Следует отметить, что недавно у Белько уже изымали несколько килограммов взрывчатых веществ.

«Три месяца назад у него уже изымалась взрывчатка, поэтому во время операции мы считали, что его угрозы реальны… У него три месяца назад изъяли два кило взрывчатки, много боеприпасов», — поведал начальник киевского главка Андрей Крищенко.

Не в пользу злоумышленника говорят и две судимости, которые, впрочем, не помешали молодому человеку служить в спецназе и в АТО. Если верить самому «герою», в его действиях нашли специфические составы преступлений: «заступился за женщину» и «поднял телефон».

Казалось бы, преступник должен ответить по всей строгости закона. Но нет. Помогло «героическое» прошлое. К тому же, Алексей прошел сложный жизненный путь. Употреблял наркотики, «чтобы мозги были ясными», злоупотреблял алкогольными напитками. Работы нет, денег нет. Если верить бывшему сержанту, даже банкоматы отказались с ним общаться. «Личность по имени Дима» некачественно произвела ремонт авто. Не говоря уже о девушке Алене, уличенной в измене. А еще Алексей не спал шесть дней, совсем чуть-чуть не дотянув до Книги рекордов Гиннесса. «Герой АТО» очень переживает за Крым и мечтает поскорее вернуть полуостров.

Глава МВД Аваков растрогался и решил простить дебошира.

«Обращусь в суд с ходатайством о минимальном наказании для Белько. О взятии на поруки сержанта. Мы поможем ему пройти курс реабилитации от наркотиков и обрести себя заново. Ходатайство будет подано от меня лично — министра внутренних дел и командира спецподразделения КОРД, и ребят, проводивших вчерашнее задержание. Мы так решили!», — сказал министр.

Подписчики Арсена Борисовича остались очень довольны гуманностью руководителя МВД. Уже упомянутый Андрей Крищенко сообщил, что инцидент будет квалифицирован как хулиганство и неправдивое сообщение о минировании. О теракте речь не идет. Крищенко добавил, что эта позиция уже согласована с прокуратурой.

Очередной вопиющий случай безнаказанности «героя АТО» возмутил украинских граждан. Социальные сети переполнены откровенно саркастическими комментариями по этому поводу.

«Колитесь, стреляйте, взрывайте и будет прощено вам! Этот сигнал хотел послать авака будущим террористам? Ему монастырем пора командовать, а не силовиками», — возмущается журналистка Елена Скидан.

К сожалению, со времен победы «революции достоинства» безнаказанность «активистов Майдана», «героев АТО» и прочих «патриотов» стала визитной карточкой украинской правоохранительной системы. Подобных случаев не счесть. Одним из главных результатов переворота 2014 года стала утрата государством монополии на насилие. Тогда «активисты» получили амнистию по десяткам составов преступлений. Например, революционер Бубенчик с гордостью рассказывал на камеру о том, как лишил жизни сотрудника «Бекрута».

Убийцы журналиста Олеся Бузины остаются на свободе и не скрывают своих лиц. Судебные заседания превращаются в насмешку над потерпевшими и правосудием. Зарезавший человека «активист» Сергей Стерненко тоже остается на свободе. Судя по всему, привлекать его к ответственности никто не планирует. Никто не ответил и за гибель десятков людей в ходе страшной трагедии 2 мая 2014 года в Одессе.

Голосуя на президентских выборах, украинские избиратели наверняка верили в возможность перелома. Бесчинства радикалов давно уже сидят у нормальных граждан костью в горле. Но никаких обнадеживающих тенденций, увы, пока не наблюдается.

Киевлянам остается уповать на хороший сон Алексея и целомудренность Алены…