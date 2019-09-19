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Пожар в торговом центре в Грозном удалось ликвидировать

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Пожар в торговом центре в Грозном удалось ликвидировать

Грозный, 19 сентября. Крупный пожар в торговом центре «Гранд  Парк» в Грозном полностью потушен, сообщает пресс-служба МЧС России.

«Пожар ликвидирован в 22.10», — приводит заявление ведомства РИА Новости.

По данным представителя управления МЧС по Чечне, в тушении пожара были задействованы 17 единиц техники. Кроме того, в тушении принимали около 100 человек личного состава.

Напомним, что в этот четверг в торгово-развлекательном центре «Гранд Парк» произошел пожар на третьем этаже здания. Площадь составила, по данным МЧС, 700 квадратных метров. Пострадавших нет, посетители были своевременно эвакуированы.

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Источник: РИА Новости
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