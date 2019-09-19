Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Подписаться на Push-уведомления
Да
Россия

Разведка РФ собирает данные об ударах по нефтяным объектам в Саудовской Аравии

533
0 Оставить комментарий

Разведка РФ собирает данные об ударах по нефтяным объектам в Саудовской Аравии

Москва, 19 сентября. Служба внешней разведки (СВР) РФ пока еще не располагает данными о том, кто мог нанести удары по нефтяным объектам в Саудовской Аравии. Об этом заявил глава СВР Сергей Нарышкин.

«Мы собираем эти данные [о том, кто мог стоять за атакой], но окончательных выводов пока не делали», — сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Он добавил, что считает неуместными обвинения в адрес различных стран, которые звучали в течение последних нескольких дней.

«Мне представляется, что нельзя делать выводы, не имея каких-то твердых доказательств», — заявил Нарышкин.

Официальная версия произошедшего пока не озвучена, но указывается, что неизвестные БПЛА сбросили бомбы на объекты государственной нефтяной компании Saudi Aramco в Абкайне и Хурайсе, что привело к пожарам и прекращению их работы. На устранение последствий проведенной атаки может уйти несколько недель, а пока добыча и экспорт «черного золота» из Саудовской Аравии упадут почти вдвое, примерно с 10 до 5 миллионов баррелей в сутки, что приведет к существенному росту мировых цен на нефть. 

infox - new
Источник: ТАСС
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров