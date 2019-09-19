Разведка РФ собирает данные об ударах по нефтяным объектам в Саудовской Аравии

Москва, 19 сентября. Служба внешней разведки (СВР) РФ пока еще не располагает данными о том, кто мог нанести удары по нефтяным объектам в Саудовской Аравии. Об этом заявил глава СВР Сергей Нарышкин.

«Мы собираем эти данные [о том, кто мог стоять за атакой], но окончательных выводов пока не делали», — сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Он добавил, что считает неуместными обвинения в адрес различных стран, которые звучали в течение последних нескольких дней.

«Мне представляется, что нельзя делать выводы, не имея каких-то твердых доказательств», — заявил Нарышкин.

Официальная версия произошедшего пока не озвучена, но указывается, что неизвестные БПЛА сбросили бомбы на объекты государственной нефтяной компании Saudi Aramco в Абкайне и Хурайсе, что привело к пожарам и прекращению их работы. На устранение последствий проведенной атаки может уйти несколько недель, а пока добыча и экспорт «черного золота» из Саудовской Аравии упадут почти вдвое, примерно с 10 до 5 миллионов баррелей в сутки, что приведет к существенному росту мировых цен на нефть.