Полузащитник «Локомотива» Рыбус рассказал о победе над «Байером» в Лиге чемпионов

Москва, 19 сентября. Полузащитник «Локомотива» Мацей Рыбус дал эксклюзивное интервью Федеральному агентству новостей, в котором рассказал о победе своей команды в первом туре группового этапа Лиги чемпионов над «Байером» 2:1.

— Перед матчем «Локомотив» не считался фаворитом встречи. Благодаря чему удалось преодолеть давление?

— Не знаю, кто в нас не верил. Наверное, журналисты, эксперты не давали нам шанс. Я уверен, что наши болельщики в нас верили. Они всегда верят и поддерживают нас. Мы в команде тоже обсуждали, что мы можем взять 3 очка в этом матче. Мы смотрели долго «Байер», анализировали. Тренеры нам подсказали все нюансы их игры. Получилось, что удалось взять 3 очка. Это была важная игра. Понятно, что в такой тяжелой группе будет нелегко выходить, но мы будем биться. Надеемся на положительный результат и в следующих матчах.

— Вы не принимали участие в матче чемпионата России против «Сочи». Целенаправленно готовились сыграть в Лиге чемпионов?

— Да, я не сыграл с «Сочи». Был на скамейке, но был готов сыграть. Наверное, не выпустили потому, что готовили к матчу с «Байером». Я был в сборной, пропустил много тренировок. В сборной я не сыграл 2 игры, сидел на замене. Наверное, поэтому было такое решение.

— Дмитрий Баринов сказал после матча, что Семин 1,5 часа разбирал игру «Байера». Не слишком большой объем информации по сопернику?

— За день до игры у нас была теория. Очень долго сидели, смотрели, как «Байер» играл против «Хоффенхайма» и Дортмунда. Нам много рассказывали, как они играют. Было понятно, что они будут владеть мячом. Мы были к этому готовы. Особенно в этих двух матчах хорошо играли в пас, но моментов не создавали. И мы нацелились на то, что сыграем от обороны, будем ждать своих шансов в контратаках. Знали, что они делают простые ошибки и так получилось, что забили два мяча. А могли и ещё 1-2 забить после их ошибок.