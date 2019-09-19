В «Нафтогазе» призвали готовиться к прекращению транзита российского газа

Киев, 19 сентября. Украинская государственная компания «Нафтогаз» должна готовиться к прекращению транзита российского газа через Украину с 1 января 2020 года. Об этом заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

По его словам, в ходе прошедших трехсторонних переговоров между РФ, Украиной и ЕС в Брюсселе стороны так и не дошли до обсуждения вопроса о новом контракте на транзит газа через украинскую газотранспортную систему. Витренко отметил, что отсутствие прогресса по данному вопросу свидетельствует о необходимости готовиться к прекращению транзита российского газа через Украину с 1 января 2020 года.

«Время до завершения контракта истекает, а переговоры так и не начинаются. Поэтому, увы, нам нужно продолжать готовиться к прекращению транзита с 1 января», — написал Витренко на своей странице в Facebook.

Напомним, срок ​действия контракта на транзит газа из России в страны Евросоюза через территорию Украины истекает 31 декабря 2019 года. Данное соглашение было подписано в 2009 году.

19 сентября в Брюсселе состоялся очередной раунд трехсторонних консультаций между представителями России, Украины и Европейской комиссии об условиях использования украинской газотранспортной системы после завершения действующего контракта на транзит. Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что Москва готова временно продлить действующий транзитный контракт, если к началу 2020 года Киев не сможет имплементировать третий энергопакет и создать независимого сертифицированного газотранспортного оператора и независимого регулятора.