Генпрокуратура РФ призвала смягчить приговор Устинову

Москва, 19 сентября. Генеральная прокуратура России обратилась с просьбой изменить приговор в отношении актера Павла Устинова, который был приговорен к трем с половиной годам заключения за применение насилия в отношении бойца ОМОН во время незаконной акции в Москве. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на официального представителя надзорного ведомства Александра Куренного.

Как отметили в ведомстве, вина осужденного является доказанной, но наказание, по мнению Генпрокуратуры, слишком суровое. В ведомстве ходатайствуют о наказании, не связанном с реальным сроком лишения свободы.

Сообщается, что заместитель генпрокурора России Юрий Пономарев уже подал апелляцию в Судебную коллегию по уголовным делам Московского городского суда. Ранее ведомство уже обращалось с просьбой выпустить актера из СИЗО до рассмотрения апелляции по его приговору, пишет «Газета.ру».

Напомним, Павел Устинов был задержан во время беспорядков на Пушкинской площади в Москве, которые произошли в ходе несанкционированного митинга 3 августа. В ходе задержания Устинов оказал сопротивление бойцам Росгвардии, в результате чего один из них получил травму. Момент задержания Устинова попал в объектив видеокамеры. При этом сам Устинов заявил, что не участвовал в митинге, а пришел на встречу с другом.

Глава Росгвардии Виктор Золотов уже прокомментировал приговор Устинову. По его словам, приговор следует смягчить и ограничиться условным сроком.