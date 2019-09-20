Сирия, 19 сентября. Взрывы в небе над Дамаском. Склад оружия «Джейш аль-Изза» ликвидирован в Хаме. Боевики ударили из минометов по гуманитарному «коридору». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: поддерживают с воздуха сирийскую армию на северо-востоке провинции Латакия.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ударили по укреплениям джихадистов «Тахрир аш-Шам» в районе Курдских гор на севере Латакии, на юге Идлиба обстреляли опорные пункты боевиков, в Хаме зачистили склад боеприпасов «Джейш аль-Иззы»

«Хайят Тахрир аш-Шам»: ударили из миномета по периметру гуманитарного «коридора» «Абу-Духур» в Идлибе и обстреляли укрытия САА, выпустила из-под стражи медиаактивиста Ахмеда Рахала.

Курды: взяли на себя ответственность за нападения на протурецких боевиков в районе кантона Африн на севере Алеппо, провели рейд в Ракке и Хасаке, в общей сложности насильно завербовав в свои ряды свыше 50 человек.

ВС Турции: на севере Алеппо обстреляли расположения курдских радикалов и провели патрулирование магистрали М-5.

«Исламское государство1»: подозреваются в организации двух подрывов в Дейр-эз-Зоре в зонах контроля курдских боевиков SDF.

«Сирийская свободная армия» (ССА): обстреливает места склопления курдских боевиков на севере Алеппо.

ВС Израиля: обвиняются в авиаударе по Дамаску.

Провинция Дамаск

Поступают сообщения о двух взрывах, которые прогремели над городом Дамаск. Как уточняет портал РИА Новости, взрывы над столицей прогремели около восьми вечера по местному времени. Уже известно, что один беспилотник был уничтожен сирийскими противовоздушными системами обороны в районе города Акраба в окрестностях Дамаска, о чем сообщает информагентство Halab Today TV. Предположительно авианалет совершили ВВС Израиля. Последний авиаудар по Дамаску Израиль нанес 25 августа, атаковав иранские объекты в Сирии к юго-востоку от столицы. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху лично подтвердил атаку, заявив, что тем самым было предотвращено нападение на его страну со стороны ливанского ополчения «Хезболла» и иранского спецназа «Кудс».

В результате взрыва бомбы в городе Саид-Зейнаб погиб ребенок, и еще двое получили ранения, как сообщает новостное агентство SANA. Дети играли во дворе с неразорвавшимся снарядом. Один из детей погиб на месте, двенадцатилетний мальчик – брат погибшего и его семилетняя сестра с множественными осколочными ранениями были доставлены в больницу Дамаска. Напомним, что южный район Дамаска был освобожден от боевиков «Исламского государства» весной 2018 года, но при отступлении террористы намеренно минировали дома и оставляли свои боеприпасы.

Провинция Латакия

Артиллерия сирийских ополченцев обстреляла боевиков в районе поселка Ан-Наджия и на склонах Курдских гор, где скрываются радикалы группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» и боевики «Исламской партии Туркестана» (запрещенная в РФ террористическая группировка), как передает новостной портал Step News Agency. ВВС Сирии также направили боевые вертолеты к опорным пунктам радикалов в районе города Кабана, сообщает Idlib Plus. С воздуха были обстреляны укрепления джихадистов и их склады боеприпасов. Информация о потерях боевиков в живой силе и боевой технике пока что уточняется.

Провинция Алеппо

«Демократические силы Сирии» (SDF) продолжили наносить удары по поддерживаемым Анкарой группировкам боевиков у города Африн. Утром курды безуспешно попытались прорвать оборону «Сирийской свободной армии» (ССА), как передает информагентство Step News Agency.

Турецкая армия в ответ обстреляла укрытия курдских радикалов у деревень Акиба и Сукейк, и в окрестностях города Тель-Рифат. Недалеко от жилых кварталов приземлились пять снарядов, однако информации о пострадавших не поступало. Курды в свою очередь подтвердили ликвидацию восьми протурецких боевиков в районе кантона Африн, еще троих у деревни Твейс и подрыв бомбы у штаба «Дивизии Султана Мурада» в поселке Шара, сообщает новостной портал Anha.

По данным портала Ugarit Post, турецкая армия провела патрулирование в районе магистрали М-5, которая связывает провинции Алеппо и Дамаск. Патруль, по сообщению местных, двигался на юг в сопровождении отрядов боевиков «умеренной оппозиции» в сторону города Баркум, прежде чем вернуться к турецкому наблюдательному пункту.

Вечером SDF задержали 13 человек в рамках кампании по вербовке новоборанцев на мосту Седд-Тишрин у города Манбидж, как сообщает новостной портал Step News.

Провинция Дейр-эз-Зор

Информагентство Deir Ezzor 24 сообщило, что в городе Шхиль взорвалась самодельная бомба, установленная у телефонной станции. Детонация бомбы привела только к незначительному материальному ущербу, пострадавших среди населения нет. В подрыве подозревают боевиков «спящих ячеек» ИГИЛ1.

Источники газеты Independent сообщают, что авианалет на иранских бойцов Корпуса Стражей Исламской революции совершили саудовские истребители. По словам анонимного источника, они напали на объекты и позиции иранских ополченцев в районе города Абу-Кемаль в ответ на недавнюю атаку на объекты нефтяной госкомпании Saudi Aramco, в которой власти Саудовской Аравии обвиняют Иран. Источник также указал, что международная коалиция также может быть причастна к атаке, так как в настоящее время ведет борьбу не только против боевиков «Исламского государства», но и иракских и иранских ополченцев, действующих в Сирии.

SDF открыли гуманитарный «коридор» в поселок Сальхия, как передает информагентство Deir Ezzor 24. Тем самым курды позволил жителям оккупированных ими территорий выехать в зоны контроля сирийской армии.

Вечером над нефтеперерабатывающим заводом Коноко и районом поселка Майзила были замечены вертолеты международной коалиции, как передал медиапортал Jofr News. Количество вылетов авиации коалиции было увеличено в связи с ростом количества нападений на подконтрольные SDF территории боевиками ИГИЛ.

Провинция Идлиб

Утром Сирийская арабская армия нанесла удар по позициям радикалов «Тахрир аш-Шам» в районе городов Бдама, Кафр-Небель, Хиш и Кансафра, передает портал Masar Press Net. Также источник сообщил о столкновении сторон в районе города Маарет-Хурма и у деревни Хазарин на юге провинции.

Днем радикалы открыли огонь из пулеметных установок по позициям у деревень Карсаа и Ан-Накир. САА, в свою очередь, ударила из ракетных установок по опорным пунктам джихадистов.

Вечером боевики «Тахрир аш-Шам» обстреляли периметр погранперехода «Абу-Духур» из гранатометов. Сведений о жертвах, не поступало. Как отмечают активисты, боевики намерены использовать мирное население провинции как живой щит во время военных операций сирийской арабской армии, поэтому пытаются отрезать для жителей доступ к гуманитарным «коридорам».

Вечером стало известно, что из-под был выпущен медиаактивист Ахмед Рахал. На прошлйо неделе он был взят под стражу за распространением видеообращения бывшего полевого командира «Тахрир аш-Шам» Абу Аль-Абеда Ашда, который выступил с резкой критикой руководства альянса.

Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя считает, что резолюция Запада по Идлибу призвана спасти террористов от разгрома, как сообщает информагентство ТАСС. В ходе заседания РФ и Китай наложили вето на предложенный «гуманитарной тройкой» (Германией, Бельгией и Кувейтом) проект резолюции по прекращению огня и улучшению гуманитарной ситуации в провинции Идлиб. «Содержание проекта и ход работы над ним недвусмысленно указывает на реальную задачу наших коллег - спасти окопавшихся в Идлибе международных террористов от окончательного разгрома и выставить Россию и Сирию виновниками происходящего в Идлибе», - указал в своем выступлении Небензя. Он также обратил внимание, что с 31 августа этого года в провинции не проводится никаких масштабных военных операций и режим прекращения огня нарушается только террористами.

Провинция Ракка

SDF ввели в городе Айн-Исса запрет на ношение никаба, сообщает портал Euphrates Post. Новый закон выпущен, из-за того, что на территорию контроля курдов неоднократно пытались проникнуть переодетые в женщин боевики «Исламского государства». Вводя подобный запрет, курды рискуют развязать конфликт с ортодоксальной частью арабского населения города.

В деревне Сулук в ходе рейда SDF арестовали несколько молодых людей, отправив принудительно в свой учебно-тренировочный лагерь для прохождения обязательной службы, сообщает Euphrates News Network. Всего курды завербовали для прохождения двенадцатимесячного срока службы свыше 50 молодых людей в районе Мансура и более 30 юношей на севере города Ракка.

Провинция Хама

Источники оппозиции сообщают, что боевикам «Вахарид аль-Муминин» удалось взять в плен нескольких солдат САА в районе поселка Аль-Хакура на равнине Аль-Габ, передает портал Step News Agency. Данная информация пока не подтверждена официальными.

Подразделение САА во время прочесывания недавно освобожденных деревень и городов обнаружили артиллерию и брошенные боеприпасы боевиков в предместьях города Кафр-Зета. Как сообщает корреспондент портала SANA, из тайника, принадлежавшего группировке «Джейш аль-Изза», были изъяли семь минометов, ящики противотанковых снарядов и боеприпасы.

По информации портала Al Mayadeen, на севере Хамы в свои дома уже вернулись две тысячи семей, которые были вынуждены покинуть зоны боевых действий провинции во время проведения операции сирийской армии.

Провинция Хасака

Днем курдские боевики арестовали жителей деревни Шармух и провели рейд в городе Тель-Хармис, передает новостной портал Alk Habour 21. Жители Шармуха дали отпор курдским радикалам, когда они проникли в дом некоего Шалан аль-Ганнама и попытались заключить под стражу его жену. Массовая драка закончилась тем, что отряд SDF были вынужден брать деревню штурмом, семь жителей в последствии были арестованы. Семья Аль-Ганнам инициировала собрание старейшин племени, на котором осудила курдов и потребовали у SDF освободить заключенных и прекратить провоцировать арабские племена.

Во второй половине дня SDF провели кампанию по вербовке в деревне Маликия, как сообщает портал Masar Press Net. Курды также продолжили рыть туннель у границы с Турцией, вопреки соглашению о формировании «безопасной зоны», откуда должны быть срыты укрепления и выведена боевая техника.

1 Организация запрещена на территории РФ.