Современные вакцины от гриппа закупили для жителей Подмосковья

Москва, 19 сентября. Кампания по борьбе с гриппом стартовала в Подмосковье, для этих целей закупили современные вакцины «Гриппол плюс» для детей и «Совигрипп» для взрослых. Об этом рассказала министр здравоохранения области Татьяна Мухтасарова.

Она отметила, что грипп опасен не только течением заболевания, но и тем, что нередко приводит к осложнениям. Именно поэтому ежегодная вакцинация важна для снижения заболеваемости населения.

«В этом году хотим привить около четырех миллионов жителей Подмосковья», — цитирует ее телеканал «360».

В этом году в Московской области будут использовать четырехкомпонентную вакцину, закуплено более миллиона доз. Как объяснила Мухтасарова, процедура отнимет всего 10-15 минут. Сделать прививку можно будет в поликлинике, а также в скором времени в крупных торговых комплексах и у железнодорожных станций.

Кроме того, как напомнила министр, в Подмосковье в преддверии нового учебного года появилась услуга «Справка в один шаг», благодаря которой все необходимые документы на ребенка и взрослого теперь можно получить в поликлинике в короткие сроки. Примечательно, что услуга позволила уменьшить время пребывания граждан в поликлинике и ускорить время оформления документации.

«Мы (…) организовали в поликлиниках кабинет, где развели потоки больных и здоровых детей», — добавила Мухтасарова.

Отметим, что бесплатная вакцинация от гриппа началась и в столице. С 4 сентября в городе заработали 65 мобильных пунктов, в том числе рядом со станциями метро, в центрах госуслуг «Мои документы». Вакцинацию можно пройти и в павильонах «Здоровая Москва». Процедура проводится в течение 10 минут при предъявлении паспорта.

Тем временем Минздрав России поддержал идею включения вакцины от вируса папилломы человека в национальный календарь прививок, который в настоящее время состоит из списка профилактических вакцин, направленных против 12 инфекций.