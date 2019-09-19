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Скандальное заявление дочери Заворотнюк оказалось фейком

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Скандальное заявление дочери Заворотнюк оказалось фейком

Москва, 19 сентября. Резкий выпад Анны Заворотнюк — дочери актрисы Анастасии Заворотнюк — в адрес журналистов оказался фейком. Выяснилось, что заявление было опубликовано с фальшивого аккаунта.

Ранее СМИ сообщили, что «дочь Анастасии Заворотнюк» раскритиковала сотрудников прессы, которые распространяют слухи о ее матери. От имени Анны Заворонюк появилась публикация в Instagram, в которой некоторым журналистам пожелали «захлебнуться своей же смесью».

Как передает Nation News, аккаунт, с которого было опубликовано это сообщение, является фейковым, а само заявление — фальшивкой. Последнее обновление на настоящей странице Анны Заворотнюк датируется 7 сентября — за неделю до появления публикаций СМИ о тяжелом состоянии матери девушки.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от @anna_zavorotnyuk

Ранее telegram-канал Baza распространил информацию, что Анастасия Заворотнюк никогда не впадала в кому и сейчас проходит лучевую терапию. До этого в прессе появлялись сообщения, что артистку якобы ввели в состояние медикаментозной комы и подключили к аппарату ИВЛ. 19 сентября СМИ сообщили, что состояние актрисы улучшилось.

Напомним, слухи, что у Заворотнюк диагностировали тяжелое заболевание, появились на фоне ее исчезновения с публичных мероприятий. При этом ни сама артистка, ни ее семья не комментировали происходящее.

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Источник: Nation News
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