Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Крупнейший на Северном Кавказе торгово-развлекательный центр загорелся в Грозном

68
0 Оставить комментарий

Крупнейший на Северном Кавказе торгово-развлекательный центр загорелся в ГрозномГрозный, 19 сентября. Крупнейший на Северном Кавказе торгово-развлекательный центр «Гранд-Парк» загорелся в столице Чечни.

По  данным пресс-службы главного управления МЧС РФ по Чеченской республике, в здании торгово-развлекательного центра «Гранд-Парк» в Грозном возник крупный пожар. К настоящему моменту пожар охватил три этажа здания. Площадь возгорания достигает 150 квадратных метров.

После начала пожара персонал развлекательного центра был оперативно эвакуирован. К настоящему моменту сведений о пострадавших не поступало. На месте происшествия работают пожарные.             

Стоит отметить, что «Гранд-Парк» является самым крупным торгово-развлекательным комплексом на Северном Кавказе.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров