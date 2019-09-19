Крупнейший на Северном Кавказе торгово-развлекательный центр загорелся в Грозном

Грозный, 19 сентября. Крупнейший на Северном Кавказе торгово-развлекательный центр «Гранд-Парк» загорелся в столице Чечни.

По данным пресс-службы главного управления МЧС РФ по Чеченской республике, в здании торгово-развлекательного центра «Гранд-Парк» в Грозном возник крупный пожар. К настоящему моменту пожар охватил три этажа здания. Площадь возгорания достигает 150 квадратных метров.

После начала пожара персонал развлекательного центра был оперативно эвакуирован. К настоящему моменту сведений о пострадавших не поступало. На месте происшествия работают пожарные.

Стоит отметить, что «Гранд-Парк» является самым крупным торгово-развлекательным комплексом на Северном Кавказе.