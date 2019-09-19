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Небензя опроверг заявления о «масштабной операции» в Идлибе

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Небензя опроверг заявления о «масштабной операции» в Идлибе

Нью-Йорк, 19 сентября. Российский постпред при ООН Василий Небензя  заявил, что никаких масштабных операций в сирийском Идлибе не велось и не ведется. Об этом он сообщил на заседании Совбеза ООН.

«Никаких масштабных операций в Идлибе не проводилось и сейчас не проводится», — сказал Небензя.

Он добавил, что в провинции продолжает действовать режим прекращения огня, который периодически нарушают террористы.

Как сообщала «Газета.Ru», вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В декабре 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в России) в Ираке и САР. На сегодняшний день власти Сирии занимаются политическим урегулированием, восстановлением экономики и инфраструктуры страны, а также возвращением беженцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Источник: РИА Новости
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