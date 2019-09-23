Российские ученые создали первый персональный дозиметр излучений от смартфонов

Ученые Института радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова Российской академии наук разработали и апробировали первый в России персональный дозиметр электромагнитного излучения (ЭМИ). Прибор «Мера» считывает уровень так называемого электромагнитного смога вокруг человека от средств мобильной связи (станций сотовой связи, точек доступа WiFi, смартфонов, компьютерных гаджетов) и позволяет контролировать «дозу» полученного организмом излучения.

«Здесь проводили измерения на максимальное излучение. И вот они здесь зафиксированы. Это здесь, в институте», — показывает корреспонденту Федерального агентства новостей график своих измерений заведующий лабораторией телекоммуникаций Института радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН Александр Дмитриев.

Два месяца ученый носил восьмисантиметровую пластиковую коробочку в кармане рубашки, дома оставлял в пиджаке. Самую низкую мощность ЭМИ получил, находясь в Подмосковье и в Крыму. Самую высокую — у станций сотовой связи и в лаборатории.

25-граммовый дозиметр легче аналогов в десять раз. Внутри него — малогабаритный сверхширокополосный приемник диапазоном от 800 МГц до 8 ГГц. По словам разработчиков, устройство безопасно и не нуждается в медицинском разрешении.

«Вот этот участок, это Крым, южный берег Крыма. Интенсивность значительно ниже, чем в крупном городе, — говорит Александр Дмитриев. — Базовые станции есть, но мало пользователей, и вот такое проседание. Вот эти всплески в основном относятся к метро или, когда на работе происходят достаточно интенсивные какие-то действия».

В ходе эксперимента мощность ЭМИ ни разу не превысила 1 мкВт на см2 из десяти допустимых по СанПиН.

С одной стороны, пользователи мобильных телефонов требуют от операторов сотовой связи устойчивый сигнал от Владивостока до Калининграда, а с другой, возмущаются, когда кто-то ставит рядом с их домом станцию сотовой связи. Головные боли, бессонница, необоснованные скачки давления — лишь немногие из изученных потенциальных последствий этих источников ЭМИ.

Чтобы выяснить, соответствует ли уровень излучения этой вышки на северо-западе Москвы допустимым нормам, ученые подключают дозиметр к ноутбуку с помощью USB и выводят на экран показания дозиметра. Чувствительность «Меры» значительно превышает нормы СаНпиН. Поэтому прибор способен измерять и учитывать не только превышение допустимых значений, но и поля более низкого уровня.

«Уровень не превосходит 200-300 нВт на см2, это меньше, чем один мкВт. Допустимая норма по российскому СаНпиН 10 мкВт. То есть этот уровень в 30-50 раз ниже допустимой нормы», — прокомментировал результат Александр Дмитриев.

Для прохожих и жителей этой пятиэтажки мощность излучения относительно безобидная. Отходим подальше, чтобы выяснить, как эта типовая станция сотовой связи влияет на жителей окрестных домов.

«На расстоянии порядка 50-ти метров, мощности излучений не превышает в среднем одного мкВт на см2, что вполне допустимо. На поверхности домов и стекол мощность излучения может достигать единиц мкВт. Так или иначе, это оказывает воздействие, но оно крайне незначительное», — заключил доктор физико-математических наук.

Эта станция сотовой связи, как и большинство других в Москве, установлена корректно, констатирует ученый. Однако даже небольшие «дозы» ЭМИ могут влиять на здоровье человека, если их воздействие на организм длится годами.

Как рассказал корреспонденту ФАН член научно-консультативного комитета по неионизированным излучениям ВОЗ, председатель Российского национального комитета по защите от неионизированных излучений Олег Григорьев, мишенью для электромагнитного поля является нервная система. Вопрос заключается в том, как часто и как долго на нее должно воздействовать ЭМИ, чтобы реакция организма перешла в патологию.

«Когда вы получаете мощный импульсный кратковременный сигнал, теплового эффекта не будет. А вот биологический эффект будет значительный: импульсный сигнал характеризуется высокой скоростью нарастания крутым фронтом. Крутой фронт, это известно еще с 70-х годов, приводит к нарушениям в структуре клеточной мембраны. Она может пробиться и не восстановиться, а может и восстановиться», — заявил доктор биологических наук.

Wi-fi, компьютеры, микроволновая печь, смартфон, беспроводной стационарный телефон, телевизор, интернет вещей и в будущем 5G — за полным комплектом этих «прелестей» интернет-глобализации скрывается бомба замедленного действия. Имя ей — электромагнитный смог. В какой момент она может взорваться и как ее обезвредить — науке пока не известно.

Между тем, СВЧ-излучение окружает нас повсюду и, по данным ВОЗ, создает электромагнитную энергетическую нагрузку на организм сродни условиям профессионального облучения на производстве тридцатилетней давности.

Согласно результатам исследований Росстата и ЮНИСЕФ, у детей и подростков, которые использовали сотовый телефон больше 10 лет, в 2011 году на 85% выросло число заболеваний центральной нервной системы, на 82% — крови и иммунного механизма. В 2015 году на 38% увеличилось количество новообразований, поражений глаз и кожи.

В этом году впервые сотрудники ВОЗ заговорили о необходимости индивидуальной защиты каждого жителя планеты от ЭМИ. В апреле в Международном агентстве по изучению рака заявили о возможной связи радиочастотных электромагнитных полей (РЭМП) с онкологическими заболеваниями.

«РЭМП классифицированы как класс 2В, то есть как возможные канцерогены, — сообщил Олег Григорьев. — Сейчас ведется несколько крупных эпидемиологических исследований, в первую очередь изучается онкология у детей — пользователей сотовой связью. Пока они не завершены, в ВОЗ решили подождать присваивать РЭМП высокий уровень опасности. Результаты будут известны в 2022-23 годах».

Наибольшую опасность для здоровья человека представляют собой СВЧ-излучения от мобильного телефона, утверждают ученые. По данным скандинавских исследователей, вероятность заболевания онкологией среди тех, кто использует сотовый телефон больше трех часов в день, повышается от четырех до семи раз.

Корреспондент ФАН вместе с учеными провела еще один эксперимент. Смартфон включен как точка доступа Wi-fi и лежит рядом с дозиметром. Другой мобильный телефон подключается к Wi-fi и пользователь начинает смотреть по Интернету видео. В это время прибор имитирует человеческое ухо и регистрирует мощность сигнала, излучаемого смартфоном.

«Только что мы наблюдали превышение нормы СанПиН более чем в два раза. Пик составил 28 мкВт на см2», — констатировал старший научный сотрудник лаборатории телекоммуникаций Института радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН Антон Рыжов.

Расстояние между «Мерой» и смартфоном составило около пяти см. В реальных условиях расстояние между ухом (дозиметром) и гаджетом — не более двух.

«Эти данные должны быть умножены примерно на 10, чтобы это соответствовало мощности, получаемой ухом в таком режиме. Получится средняя мощность 30-40 мкВт», — добавил Александр Дмитриев.

Теперь регистрируем мощность электромагнитного излучения во время разговора по мобильному телефону в режиме GSM. Типичная ситуация во время слабого сигнала сотовой связи. Корреспондент ФАН принимает вызов и разговаривает с Антоном по телефону, чтобы шел трафик.

«Мы видели сейчас показатели мощности от 15 до 30 мкВт на см2, — говорит молодой человек. — Эти пиковые значения превышают нормы СанПиН в полтора-три раза».

Дело не в СанПиНе, утверждает Олег Григорьев. Предельная норма 10 мкВт обоснована и показала свою надежность.

«Менять нужно условия контроля за излучениями от огромного количества окружающих нас источников ЭМИ. Их невозможно индивидуально контролировать, как это задумывалось в 1984 году» — считает сотрудник ВОЗ.

По мнению биолога, каждому человеку целесообразно иметь индивидуальный способ дозового контроля.

«В норме написано, что я одним этим [телефоном, — прим. ФАН] пользуюсь. Зачем мне два? А у меня два стоит, потому что один внутренний, а другой с выходом за пределы [здания Госдумы, — прим. ФАН]». — показывает корреспонденту ФАН свое рабочее место первый зампред комитета по образованию и науке Госдумы РФ Геннадий Онищенко.

На столе у парламентария и заслуженного врача РФ несколько мобильных и стационарных телефонов, два компьютера и один планшет.

«Мы должны сами тоже интересоваться своим здоровьем, и заниматься этим», — говорит депутат.

Геннадий Онищенко уверен: сегодня персональный дозиметр ЭМИ как градусник должен быть в каждой семье.

«Если он будет признан, если он будет доступен с точки зрения цены и с точки зрения эффективности применения, если он будет инспекторским прибором, то это будет прекрасно. Я с удовольствием буду поддерживать это направление», — заявил он корреспонденту ФАН.

Регулировать использование электронных устройств и радио-объектов нужно более эффективно, считают в Минздраве. Поэтому санитарно-эпидемиологические правила и нормы, устанавливающие допустимые уровни ЭМИ, в России будут пересматриваться.

«Суточная доза четко определена. Для профессионалов в течение рабочего дня можно получать 200 микроватт на см2 в час накопленной энергии ЭМИ. Для населения, исходя из нашего СанПиН, 240. Если ты за сутки по этому дозиметру видишь, что ты получил, положим, 500, значит, где-то в течение дня ты находишься в условиях повышенного облучения электромагнитным полем радиочастотного диапазона. В этом случае имеет смысл подключить прибор к компьютеру или смартфону и посмотреть, где ты был», — говорит Олег Григорьев.

Ученые РАН собираются с помощью «Меры» исследовать уровень воздействия электромагнитного загрязнения на школьников и студентов и привлечь к проекту Министерство науки и высшего образования РФ. Для этого прибор должен быть аттестован, но соответствующей методики в стране еще нет. По словам специалистов, ее разработка потребует немалых денег. А пока изобретатели выпустили партию из 20 приборов.

«Если будет произведена партия порядка 1000 штук, это будет стоить примерно около 10 тысяч рублей за устройство. При партии в десять тысяч штук цена одного устройства снизится вдвое», — рассказал Александр Дмитриев.

Пока ученые разрабатывают новые рекомендации по лимитам электромагнитных полей радиочастот, специалисты советуют принимать меры защиты уже сейчас.

«Когда смартфон работает в режиме передачи данных, видеопотока, он излучает максимально допустимую мощность. Пользователю в этой ситуации целесообразно всегда использовать наушники, убирать телефон на расстояние больше 40 см от головы», — рекомендовал доктор биологических наук.

Кроме того, взрослому человеку не стоит разговаривать по мобильному телефону дольше часа в день, отметил Олег Григорьев. Детям до 18 лет и беременным женщинам использовать его вообще не рекомендуется.

«Если меня жизнь заставляет здесь сидеть, что я могу взамен сделать? — рассуждает Геннадий Онищенко. — Я могу защититься временем. Если он [компьютер, — прим. ФАН] тебе не нужен, выключи его! Погаси, потом снова включи. Это все равно, что, когда нас учили в школе ухаживать за полостью рта, что нужно чистить зубы или мыть руки перед едой. Так и здесь».

В России ответственность за контроль над уровнем ЭМИ должен нести в первую очередь бизнес, а уже потом Евразийская экономическая комиссия и Роспотребнадзор, считают эксперты. Но обращать внимание на электромагнитный смог вокруг себя граждане должны индивидуально. Ученые надеются, что прибор «Мера» в этом поможет.