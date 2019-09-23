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Российские ученые создали первый персональный дозиметр излучений от смартфонов

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Российские ученые создали первый персональный дозиметр излучений от смартфонов

Ученые Института радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова Российской академии наук разработали и апробировали первый в России персональный дозиметр электромагнитного излучения (ЭМИ). Прибор «Мера» считывает уровень так называемого электромагнитного смога вокруг человека от средств мобильной связи (станций сотовой связи, точек доступа WiFi, смартфонов, компьютерных гаджетов) и позволяет контролировать «дозу» полученного организмом излучения.

«Здесь проводили измерения на максимальное излучение. И вот они здесь зафиксированы. Это здесь, в институте», — показывает корреспонденту Федерального агентства новостей график своих измерений заведующий лабораторией телекоммуникаций Института радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН Александр Дмитриев.

Два месяца ученый носил восьмисантиметровую пластиковую коробочку в кармане рубашки, дома оставлял в пиджаке. Самую низкую мощность ЭМИ получил, находясь в Подмосковье и в Крыму. Самую высокую — у станций сотовой связи и в лаборатории.

25-граммовый дозиметр легче аналогов в десять раз. Внутри него — малогабаритный сверхширокополосный приемник диапазоном от 800 МГц до 8 ГГц. По словам разработчиков, устройство безопасно и не нуждается в медицинском разрешении.

Российские ученые создали первый персональный дозиметр излучений от смартфонов

«Вот этот участок, это Крым, южный берег Крыма. Интенсивность значительно ниже, чем в крупном городе, — говорит Александр Дмитриев. — Базовые станции есть, но мало пользователей, и вот такое проседание. Вот эти всплески в основном относятся к метро или, когда на работе происходят достаточно интенсивные какие-то действия».

В ходе эксперимента мощность ЭМИ ни разу не превысила 1 мкВт на см2 из десяти допустимых по СанПиН.

Российские ученые создали первый персональный дозиметр излучений от смартфонов

С одной стороны, пользователи мобильных телефонов требуют от операторов сотовой связи устойчивый сигнал от Владивостока до Калининграда, а с другой, возмущаются, когда кто-то ставит рядом с их домом станцию сотовой связи. Головные боли, бессонница, необоснованные скачки давления — лишь немногие из изученных потенциальных последствий этих источников ЭМИ.

Чтобы выяснить, соответствует ли уровень излучения этой вышки на северо-западе Москвы допустимым нормам, ученые подключают дозиметр к ноутбуку с помощью USB и выводят на экран показания дозиметра. Чувствительность «Меры» значительно превышает нормы СаНпиН. Поэтому прибор способен измерять и учитывать не только превышение допустимых значений, но и поля более низкого уровня.

Российские ученые создали первый персональный дозиметр излучений от смартфонов

«Уровень не превосходит 200-300 нВт на см2, это меньше, чем один мкВт. Допустимая норма по российскому СаНпиН 10 мкВт. То есть этот уровень в 30-50 раз ниже допустимой нормы», — прокомментировал результат Александр Дмитриев.

Для прохожих и жителей этой пятиэтажки мощность излучения относительно безобидная. Отходим подальше, чтобы выяснить, как эта типовая станция сотовой связи влияет на жителей окрестных домов. 

Российские ученые создали первый персональный дозиметр излучений от смартфонов

«На расстоянии порядка 50-ти метров, мощности излучений не превышает в среднем одного мкВт на см2, что вполне допустимо. На поверхности домов и стекол мощность излучения может достигать единиц мкВт. Так или иначе, это оказывает воздействие, но оно крайне незначительное», — заключил доктор физико-математических наук.

Эта станция сотовой связи, как и большинство других в Москве, установлена корректно, констатирует ученый. Однако даже небольшие «дозы» ЭМИ могут влиять на здоровье человека, если их воздействие на организм длится годами.

Российские ученые создали первый персональный дозиметр излучений от смартфонов

Как рассказал корреспонденту ФАН член научно-консультативного комитета по неионизированным излучениям ВОЗ, председатель Российского национального комитета по защите от неионизированных излучений Олег Григорьев, мишенью для электромагнитного поля является нервная система. Вопрос заключается в том, как часто и как долго на нее должно воздействовать ЭМИ, чтобы реакция организма перешла в патологию.

«Когда вы получаете мощный импульсный кратковременный сигнал, теплового эффекта не будет.  А вот биологический эффект будет значительный: импульсный сигнал характеризуется высокой скоростью нарастания крутым фронтом. Крутой фронт, это известно еще с 70-х годов, приводит к нарушениям в структуре клеточной мембраны. Она может пробиться и не восстановиться, а может и восстановиться», — заявил доктор биологических наук.

Российские ученые создали первый персональный дозиметр излучений от смартфонов

Wi-fi, компьютеры, микроволновая печь, смартфон, беспроводной стационарный телефон, телевизор, интернет вещей и в будущем 5G — за полным комплектом этих «прелестей» интернет-глобализации скрывается бомба замедленного действия. Имя ей — электромагнитный смог. В какой момент она может взорваться и как ее обезвредить — науке пока не известно.

Между тем, СВЧ-излучение окружает нас повсюду и, по данным ВОЗ, создает электромагнитную энергетическую нагрузку на организм сродни условиям профессионального облучения на производстве тридцатилетней давности.

Российские ученые создали первый персональный дозиметр излучений от смартфонов

Согласно результатам исследований Росстата и ЮНИСЕФ, у детей и подростков, которые использовали сотовый телефон больше 10 лет, в 2011 году на 85% выросло число заболеваний центральной нервной системы, на 82% — крови и иммунного механизма. В 2015 году на 38% увеличилось количество новообразований, поражений глаз и кожи. 

В этом году впервые сотрудники ВОЗ заговорили о необходимости индивидуальной защиты каждого жителя планеты от ЭМИ. В апреле в Международном агентстве по изучению рака заявили о возможной связи радиочастотных электромагнитных полей (РЭМП) с онкологическими заболеваниями.

Российские ученые создали первый персональный дозиметр излучений от смартфонов

«РЭМП классифицированы как класс 2В, то есть как возможные канцерогены, — сообщил Олег Григорьев. — Сейчас ведется несколько крупных эпидемиологических исследований, в первую очередь изучается онкология у детей — пользователей сотовой связью. Пока они не завершены, в ВОЗ решили подождать присваивать РЭМП высокий уровень опасности. Результаты будут известны в 2022-23 годах».

Наибольшую опасность для здоровья человека представляют собой СВЧ-излучения от мобильного телефона, утверждают ученые. По данным скандинавских исследователей, вероятность заболевания онкологией среди тех, кто использует сотовый телефон больше трех часов в день, повышается от четырех до семи раз.

Российские ученые создали первый персональный дозиметр излучений от смартфонов

Корреспондент ФАН вместе с учеными провела еще один эксперимент. Смартфон включен как точка доступа Wi-fi и лежит рядом с дозиметром. Другой мобильный телефон подключается к Wi-fi и пользователь начинает смотреть по Интернету видео. В это время прибор имитирует человеческое ухо и регистрирует мощность сигнала, излучаемого смартфоном.

«Только что мы наблюдали превышение нормы СанПиН более чем в два раза. Пик составил 28 мкВт на см2», — констатировал старший научный сотрудник лаборатории телекоммуникаций Института радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН Антон Рыжов.

Российские ученые создали первый персональный дозиметр излучений от смартфонов

Расстояние между «Мерой» и смартфоном составило около пяти см. В реальных условиях расстояние между ухом (дозиметром) и гаджетом — не более двух.

«Эти данные должны быть умножены примерно на 10, чтобы это соответствовало мощности, получаемой ухом в таком режиме. Получится средняя мощность 30-40 мкВт», — добавил Александр Дмитриев.

Российские ученые создали первый персональный дозиметр излучений от смартфонов

Теперь регистрируем мощность электромагнитного излучения во время разговора по мобильному телефону в режиме GSM. Типичная ситуация во время слабого сигнала сотовой связи. Корреспондент ФАН принимает вызов и разговаривает с Антоном по телефону, чтобы шел трафик.

«Мы видели сейчас показатели мощности от 15 до 30 мкВт на см2, — говорит молодой человек. — Эти пиковые значения превышают нормы СанПиН в полтора-три раза».

Дело не в СанПиНе, утверждает Олег Григорьев. Предельная норма 10 мкВт обоснована и показала свою надежность.

Российские ученые создали первый персональный дозиметр излучений от смартфонов

«Менять нужно условия контроля за излучениями от огромного количества окружающих нас источников ЭМИ. Их невозможно индивидуально контролировать, как это задумывалось в 1984 году» — считает сотрудник ВОЗ.

По мнению биолога, каждому человеку целесообразно иметь индивидуальный способ дозового контроля.

«В норме написано, что я одним этим [телефоном, — прим. ФАН] пользуюсь. Зачем мне два? А у меня два стоит, потому что один внутренний, а другой с выходом за пределы [здания Госдумы, — прим. ФАН]». — показывает корреспонденту ФАН свое рабочее место первый зампред комитета по образованию и науке Госдумы РФ Геннадий Онищенко.

Российские ученые создали первый персональный дозиметр излучений от смартфонов

На столе у парламентария и заслуженного врача РФ несколько мобильных и стационарных телефонов, два компьютера и один планшет.  

«Мы должны сами тоже интересоваться своим здоровьем, и заниматься этим», — говорит депутат.

Геннадий Онищенко уверен: сегодня персональный дозиметр ЭМИ как градусник должен быть в каждой семье.

«Если он будет признан, если он будет доступен с точки зрения цены и с точки зрения эффективности применения, если он будет инспекторским прибором, то это будет прекрасно. Я с удовольствием буду поддерживать это направление», — заявил он корреспонденту ФАН.

Российские ученые создали первый персональный дозиметр излучений от смартфонов

Регулировать использование электронных устройств и радио-объектов нужно более эффективно, считают в Минздраве. Поэтому санитарно-эпидемиологические правила и нормы, устанавливающие допустимые уровни ЭМИ, в России будут пересматриваться.

«Суточная доза четко определена. Для профессионалов в течение рабочего дня можно получать 200 микроватт на см2 в час накопленной энергии ЭМИ. Для населения, исходя из нашего СанПиН, 240. Если ты за сутки по этому дозиметру видишь, что ты получил, положим, 500, значит, где-то в течение дня ты находишься в условиях повышенного облучения электромагнитным полем радиочастотного диапазона. В этом случае имеет смысл подключить прибор к компьютеру или смартфону и посмотреть, где ты был», — говорит Олег Григорьев.

Российские ученые создали первый персональный дозиметр излучений от смартфонов

Ученые РАН собираются с помощью «Меры» исследовать уровень воздействия электромагнитного загрязнения на школьников и студентов и привлечь к проекту Министерство науки и высшего образования РФ. Для этого прибор должен быть аттестован, но соответствующей методики в стране еще нет. По словам специалистов, ее разработка потребует немалых денег. А пока изобретатели выпустили партию из 20 приборов.

«Если будет произведена партия порядка 1000 штук, это будет стоить примерно около 10 тысяч рублей за устройство. При партии в десять тысяч штук цена одного устройства снизится вдвое», — рассказал Александр Дмитриев.

Пока ученые разрабатывают новые рекомендации по лимитам электромагнитных полей радиочастот, специалисты советуют принимать меры защиты уже сейчас.

Российские ученые создали первый персональный дозиметр излучений от смартфонов

«Когда смартфон работает в режиме передачи данных, видеопотока, он излучает максимально допустимую мощность. Пользователю в этой ситуации целесообразно всегда использовать наушники, убирать телефон на расстояние больше 40 см от головы», — рекомендовал доктор биологических наук.

Кроме того, взрослому человеку не стоит разговаривать по мобильному телефону дольше часа в день, отметил Олег Григорьев. Детям до 18 лет и беременным женщинам использовать его вообще не рекомендуется.

Российские ученые создали первый персональный дозиметр излучений от смартфонов

«Если меня жизнь заставляет здесь сидеть, что я могу взамен сделать? — рассуждает Геннадий Онищенко. — Я могу защититься временем. Если он [компьютер, — прим. ФАН] тебе не нужен, выключи его! Погаси, потом снова включи. Это все равно, что, когда нас учили в школе ухаживать за полостью рта, что нужно чистить зубы или мыть руки перед едой. Так и здесь».

В России ответственность за контроль над уровнем ЭМИ должен нести в первую очередь бизнес, а уже потом Евразийская экономическая комиссия и Роспотребнадзор, считают эксперты. Но обращать внимание на электромагнитный смог вокруг себя граждане должны индивидуально. Ученые надеются, что прибор «Мера» в этом поможет.  

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