СМИ США проигнорировали откровения Кеннеди-младшего об убийстве отца

Проправительственные СМИ США предпочли не заметить недавний пост в Instagram Роберта Кеннеди — младшего, сына убитого в июне 1968 года сенатора и племянника убитого в ноябре 1963 года президента Джона Кеннеди. Между тем в нем американский ведущий и писатель раскрыл новые подробности убийства своего отца и назвал имя настоящего убийцы, который не только не был задержан и осужден, но даже не допрашивался как подозреваемый.

Пост Кеннеди-младшего, раскрывающий тайну убийства Кеннеди, был опубликован 11 сентября 2019 года — через несколько часов после смерти на Филиппинах 77-летнего Тана Юджина Сезара. Бывший сотрудник секретного отдела банка «Локхид» и вероятный агент ЦРУ под прикрытием за неделю до убийства сенатора в отеле «Амбассадор» в Калифорнии устроился туда работать охранником и в момент стрельбы находился позади Кеннеди.

«Тан Юджин Сезар умер сегодня на Филиппинах. Убедительные доказательства свидетельствуют о том, что Сезар убил моего отца», — сопроводил сын Роберта Фрэнсиса Кеннеди (RFK) фотографии покойного Сезара в своем профиле в Instagram.

«Полиция никогда всерьез не расследовала»

Роберт Кеннеди, младший брат убитого в 1963 году Джона Кеннеди, в 1968 году принял решение баллотироваться на пост президента США от Демократической партии. Он стремился продолжить дело брата и заняться построением общества, где будут главенствовать сострадание и моральные принципы. Однако в разгар предвыборной кампании был убит.

Сразу после произнесения торжественной речи по поводу победы на предварительных выборах в штате Калифорния в отеле «Амбассадор» сенатор был смертельно ранен в буфетной и через сутки, 6 июня 1968 года скончался в больнице. Согласно официальной версии следствия, убийца Роберта Кеннеди — палестинец с гражданством Иордании Сирхан Бишара Сирхан, который совершил покушение якобы по причине ненависти к сенатору из-за его позиции по международному статусу Палестины. Он до сих пор отбывает пожизненный срок за это убийство, хотя даже под гипнозом так и не смог вспомнить, как совершил преступление.

RFK-младший подробно описывает тот трагический день. Опираясь на данные следствия и показания свидетелей, он рассказывает о том, что Сезар 5 июня 1968 года работал охранником в отеле, куда устроился буквально несколько дней назад.

«Сезар подождал в кладовке, пока отец говорил в бальном зале, потом схватил его за локоть и повел к Сирхану. Из 77 человек, находившихся в буфетной, все рассказали, что Сирхан все это время был впереди моего отца на расстоянии 3–6 футов», — пишет сын убитого Роберта Кеннеди.

По словам Кеннеди-младшего, палестинец дважды выстрелил в сторону сенатора, прежде чем его схватили. И после сделал шесть выстрелов в противоположном направлении, которые поразили присутствовавших гостей. При этом скончавшийся недавно и избежавший обвинений Сезар отвечал за сопровождение и безопасность кандидата в президенты США на предвыборном мероприятии. В момент стрельбы он был позади политика вместе со своим собственным пистолетом и держал его правый локоть.

«Сезар неоднократно менял свой рассказ о том, когда именно он достал свое оружие. По словам коронера, доктора Томаса Ногучи, все четыре выстрела, которые поразили моего отца, были «контактными», выпущенными из-за его спины, когда ствол касался или почти касался тела отца», — сообщил сын покойного.

Данные независимой судебно-медицинской экспертизы подтверждают, что Роберт Кеннеди был убит выстрелами сзади, а не спереди.

«Кеннеди был застрелен тремя пулями, согласно отчету о вскрытии. Одна пуля вошла ему в подмышку, другая — в спину, а третья — в затылок за правым ухом. Сирхан Сирхан стоял перед Кеннеди во время стрельбы», — приводит сухие факты Daily Mail.

В публикации также отмечается, что пистолет Сезара тоже был вытащен в момент убийства, а на лице были обнаружены пороховые ожоги.

Роберт Кеннеди — младший обращает внимание на то, что Сезар продал оружие через несколько недель после убийства коллеге, предупредив, что оно было использовано в преступлении. Полиции при этом он заявил, что избавился от пистолета намного раньше — за несколько месяцев до убийства.

«Сезар был фанатиком, который ненавидел Кеннеди за их защиту гражданских прав для чернокожих», — говорится в посте.

Сын застреленного политика также поделился, что пытался встретиться с Таном Юджином Сезаром на Филиппинах годом ранее, однако его агент Дэн Молдеа потребовал заплатить 25 000 долларов.

«По иронии судьбы Молдеа написал тщательное и убедительное обвинение Сезара в книге 1995 года, а затем внезапно оправдал его по приказу в причудливой и бессмысленной заключительной главе. Полиция никогда всерьез не расследовала роль Сезара в убийстве моего отца», — написал Роберт в заключение.

Расследование с неожиданным поворотом

Книга Дэна Молдеа «Убийство Роберта Ф. Кеннеди: исследование мотива, средств и возможных сценариев» вышла в 1995 году. Как справедливо заметил сын сенатора, автор книги обстоятельно изложил доводы в пользу участия в убийстве второго стрелка, помимо Сирхана, и возможной причастности к этому Сезара. Однако буквально на последних страницах «расследования» Молдеа все опроверг и заявил о его невиновности. Как будто бы агент Сезара собирался раскрыть то, что ему было известно, но его настоятельно попросили передумать, а исправлять всю книгу времени уже не было.

«Только что скончался 77-летний Тан Юджин Сезар, охранник, ложно обвиненный в убийстве RFK в июне 1968 года», — написал Молдеа в тот же день, когда Кеннеди-младший сделал публикацию в Instagram.

Сын сенатора тогда отметил, что отдел полиции Лос-Анджелеса, который расследовал это дело, возглавляли оперативники ЦРУ, уничтожившие тысячи улик.

«Сын убитой политической иконы не первый человек, который обвиняет Сезара в нанесении смертельных ударов, поскольку многих смущало, что сотрудник «Локхида» был принят на работу в последний момент и что он придерживался крайне правых взглядов в противовес Кеннеди», — сообщает портал teaparty.org.

Дочь RFK Кэтлин Кеннеди Таунсенд, бывший вице-губернатор штата Мэриленд, также считает, что правда об убийстве до сих пор скрывается, и поддерживает призыв брата к возобновлению расследования. Следственные мероприятия завершились спустя год после убийства, когда Сирхан был осужден, несмотря на то, что он не помнил, как стрелял.

«Сирхан по сей день не помнит об убийстве», — подчеркнул RFK-младший, лично пообщавшийся с осужденным в исправительном учреждении Ричарда Дж. Донована в Сан-Диего, штат Калифорния.

Назначенными адвокатами Сирхана были Джонни Росселли и Грант Купер. Последний надавил на Сирхана, чтобы тот признал себя виновным, так что суда не было, сообщила Daily Mail.

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Есть и другие версии относительно возможных убийц Роберта Кеннеди — старшего. Еще в 2006 году The Guardian опубликовала расследование Шейна О'Салливана, где приводятся доказательства причастности к убийству трех агентов ЦРУ.

О'Салливан также высказывается в поддержку версии о втором стрелке — не только из-за заключения судмедэкспертизы, но и из-за количества пулевых отверстий на месте происшествия. Их было значительно больше, чем мог сделать один пистолет Сирхана.

«Три года назад я начал писать сценарий об убийстве Роберта Кеннеди… Изучая это дело, я обнаружил новые видео-и фотодоказательства, свидетельствующие о том, что за убийством стояли три высокопоставленных сотрудника ЦРУ. Я не купился на официальную концовку, что Сирхан действовал в одиночку, и начал погружаться в подноготную «расследования», — пишет О'Салливан.

В числе подозреваемых он называет Дэвида Санчеса Моралеса, «легендарную фигуру в секретных операциях ЦРУ». Похожий на него человек оказался на фото с места происшествия в день убийства сенатора, позднее несколько человек подтвердили документалисту, что это был именно Моралес. В процессе расследования появилась фамилия Гордона Кэмпбелла, который работал вместе с Моралесом. Третьим персонажем, который также по неизвестному стечению обстоятельств оказался в отеле «Амбассадор» именно 5 июня 1968 года, оказался грек Джордж Иоаннидес, начальник отдела психологической войны в JM-Wave. Позднее он был вызван из отставки в 1978 году, чтобы действовать в качестве посредника между ЦРУ с комитетом по расследованию убийств Палаты представителей (HSCA), расследующим смерть Джона Ф. Кеннеди.

Впрочем, и Моралеса, и Иоаннидеса к моменту расследования уже нет в живых. Найти след Кэмпбелла О'Салливану на тот момент тоже не удалось. Свою публикацию о проведенном им расследовании он заканчивает словами о необходимости, несмотря ни на что, призвать к ответу ЦРУ.

«Сегодня был бы 81-й день рождения Роберта Кеннеди. Миру нужен такой сострадательный лидер, как он. Если за его устранением стояли темные силы, это нужно расследовать», — написал О'Салливан в 2006 году.

За все прошедшее время расследование громкого убийства осталось примерно в той же точке, к которой оно подошло в 1969 году. Недавняя публикация Роберта Кеннеди — младшего тоже вряд ли как-то повлияет на ситуацию. Помимо Daily Mail, пост сына сенатора процитировали несколько неофициальных СМИ и информационных сайтов, включая посвященный свободной журналистике портал Алекса Джонса InfoWars.

Однако все остальные СМИ, включая официальную прессу, предпочли обойти новость стороной: публиковать ее не слишком приятно. После признания Кеннеди-младшего теория о правительственном заговоре с целью убийства независимого сенатора с последующим сокрытием улик этого преступления находит новое, очень веское подтверждение.

Кроме того, еще в конце августа этого года Сирхан Сирхан, отбывающий заключение в тюрьме в Калифорнии, был едва не зарезан: ему был нанесен удар ножом. Подозреваемый злоумышленник из числа заключенных колонии был помещен в изолятор. Мотив нападения, который расследуется, чиновниками не раскрыт. Вполне вероятно, что 75-летний палестинец, который явно пошел на сделку со спецслужбами и признался в убийстве сенатора Кеннеди, решил, наконец, рассказать правду. Не стоит сильно удивляться, если в ближайшие месяцы он внезапно сведет счеты с жизнью, как Джеффри Эпштейн.

Тем более что странные убийства, удивительно похожие на политические, но при этом не признаваемые таковыми, — это многолетняя традиция в США, которая затронула не только клан Кеннеди. Один из недавних примеров — убийство в июле 2016 года Сета Рича, члена комитета Демократической партии и вероятного информатора WikiLeaks. Преступление многие связывали со сбором компромата на Хиллари Клинтон и отправкой электронной переписки ее штаба Джулиану Ассанжу.

«Нераскрытый случай смерти аналитика данных Демократического национального комитета Сета Рича имеет некоторые жуткие сходства со многими таинственными смертями людей, связанных с бывшим президентом Биллом Клинтоном и дважды провалившимся кандидатом в президенты Хиллари Клинтон», — говорится в публикации WND.

Помимо Сета Рича в период предвыборной кампании 2016 года странным образом погибли еще три человека, которые могли навредить кампании Клинтон. Иными словами, практика политических убийств — это то, что США из прошлого века перенесли с собой в нынешний. Спецслужбы и тайные охранные компании научились тщательнее маскировать следы своих преступлений и по-прежнему не позволяют никому слишком громко называть вещи своими именами. Совсем скоро и пост лишившегося отца Роберта Кеннеди — младшего «провалится» в самый низ френд-лент Instagram и будет забыт. Или как будто забыт. В данном случае это совсем не имеет значения: если что-то неугодно спецслужбам США, значит, этого в любом случае для них не существует.