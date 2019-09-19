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Российский космонавт нашел причину неудачной стыковки «Союза» с Федором к МКС

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Российский космонавт нашел причину неудачной стыковки «Союза» с Федором к МКС

Москва, 19 сентября. Неподключенный кабель стал причиной неудачной стыковки с МКС пилотируемого корабля «Союз МС-14» с роботом Федором на борту. Об этом сообщил космонавт Александр Скворцов в ходе сеанса связи с Центром управления полетами.

По его словам, неподключенный кабель системы сближения «Курс» стал главной причиной сбоя во время первой попытки стыковки космического корабля с Международной космической станцией.

«Интересная ситуация, 705-й кабель я обнаружил, он отстыкован вообще, он болтается отдельно», — пояснил Скворцов.

После этого специалисты Центра управления полетами попросили Скворцова подключить кабель к электронному контейнеру К2-ВКА-01 системы «Курс». Космонавт вернул кабель на его штатное место, после чего протестировал систему. Тест подтвердил исправную работу системы «Курс».

«Тест «Курса» прошел без замечаний. Спасибо за работу», — сказали специалисты.

Напомним, космический корабль «Союз МС-14», на борту которого находился робот Федор, прибыл на МКС 24 августа. Корабль не смог совершить стыковку с МКС в автоматическом режиме с первой попытки. Однако 27 августа «Союз МС-14» успешно пристыковался к МКС. На борту корабля находился российский робот Федор (Skybot F-850), который был разработан научно-производственным объединением «Андроидная техника» и Фондом перспективных исследований.

6 сентября корабль «Союз МС-14» с роботом Федором, отстыковался от Международной космической станции и отправился на землю. 7 сентября спускаемый аппарат космического корабля «Союз МС-14» с роботом Федором совершил успешную посадку.

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Источник: РИА Новости
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