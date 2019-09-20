Политическое давление через нефть и газ — чего боится Запад? Николай Стариков. ФАН-ТВ

Протестные акции в Бурятии и прокачка газа в Китай, как это связано? Нефтяная атака в Саудовской Аравии, США выдвигают свою фальшивую версию о нападающих. Об этом и многом другом расскажет Николай Стариков в передаче «Точка зрения».

— Новые приемы расшатывания обстановки в нашей стране. Что сейчас происходит в Бурятии?

— История начинается не в Бурятии, а дальше, в Якутии. В июле 2019 года шаман из Якутии заявляет, что он идет в Москву, чтобы изгнать Путина. Но в этом сложном пути ему без социальных сетей никак не обойтись. Поэтому через некоторое время, в августе, они появляются. Мы понимаем, что если шаман идет пешком из Якутии, то до Москвы он дойдет, боюсь сказать даже когда. Но главная задача этого шамана — не до Москвы дойти, а дойти до Улан-Удэ, где он послужит спусковым механизмом, так называемых, протестов.

Итак, шаман уходит в Тwitter, и там начинает отслеживаться его путь. В этот момент в Бурятии, как и по всей стране, проходит единый день голосования. В Улан-Удэ 8 сентября выбирают мэра. На этих выборах, согласно данным Центральной избирательной комиссии, побеждает один из кандидатов — самовыдвиженец от «Единой России», набрав больше 50 процентов голосов, на втором месте — выдвиженец от КПРФ, действующий сенатор от Бурятии.

А дальше начинаются цветные технологии с бурятской спецификой. Объявлены результаты, и 9 сентября некий совестливый блогер выбегает на пресс-конференцию победителя и пытается ее сорвать, кричит, орет. Дальше выбегает на одну из центральных площадей, куда приходят еще некоторые активисты. Второй активист, по совместительству, один из сотрудников шамана, а также руководитель местного штаба Навального. Туда же приходят еще некоторые деятели КПРФ, и еще какие-то люди. Предлог, под которым людей собирают на площади — у идущего пешком шамана, оказывается, есть водитель, этот водитель ехал на автомобиле, который якобы подарили шаману, его остановили сотрудники ГИБДД, у них возникли вопросы к документам. Но этот водитель шамана оказал сопротивление сотрудникам ГИБДД и был задержан. Так вот 9 сентября людей на площадь выводят для того, чтобы освободить водителя шамана. Одновременно выкидывается в сеть другой ролик — надо освобождать водителя шамана, а еще и выборы неправильные и нечестные.

Дальше ситуация нагнетается по всем правилам цветных технологий. Для того чтобы вызвать эмоции людей, нужно, чтобы кто-то сидел в тюрьме. Поэтому, сорвав эту пресс-конференцию, блогер прибегает на площадь, туда приходит другой активист, он же сотрудник шамана, там они пытаются организовать массовые беспорядки, их обоих задерживает полиция. И митинг уже требует освободить двух сотрудников шамана, а еще изменить итоги выборов, провести новые выборы мэра. То есть сначала позвали спасать сотрудников шамана, буквально за полчаса поменяли повестку дня. Как только навальнисту-шаманисту выписали штраф в 1 000 рублей, он, покинув здание суда, вновь призвал к массовым беспорядкам. Правда, задержали его за это всего лишь через неделю. И до сих пор в Бурятии происходят митинги, теперь правда согласованные, и уровень требований постоянно нарастает. Теперь требуют отставки руководства республики.

Почему же все это происходит? Проба пера идет везде, в Москве попробовали. А здесь решили попробовать в Бурятии, получится ли там. Сегодня три основные части цветных технологий выглядят так: блогер, навальнист, депутат от КПРФ. И немного геополитики. Рядом с Бурятией находится Иркутская область. Там расположено крупнейшее газовое месторождение России, газ из которого должен двигаться по газопроводу в Китай. Проходит этот газопровод через Усть-Ордынский район, который населен бурятами. Так что, возможно, перед нами многоходовочка — взорвать ситуацию в Бурятии и постараться перекинуть ее в ту местность, через которую газ должен идти в Китай.

— Нападение на НПЗ Саудовской Аравии превратилось в международный скандал. Чьи интересы крутятся вокруг этой истории?

— Мне кажется, при всей несопоставимости масштабов, эта ситуация очень напоминает то, что случилось 9 сентября 2001 года, когда в США два самолета врезались в башни-близнецы. Важен итог. Это изменило ход мировой истории. США и их союзники получили мандат на вторжение в любую страну, дальше они сами назначили того, кто виноват в этой атаке. Те, кто уничтожили американские здания, были гражданами Саудовской Аравии, но американцы вторглись в Афганистан, а следом в Ирак, туда, где якобы находились эти граждане.

Сейчас 2019 год и американцев из Афганистана никак не выпихнуть. Совершенно ясно, что это был предлог, для того, чтобы американцы заняли важную геополитическую и стратегическую точку. В итоге создали ИГИЛ1, запрещенную в России, террористическую группировку, которая возникла из офицеров, солдат, патриотов иракской армии. Они были возмущены оккупацией их Родины, начали бороться, а дальше эту борьбу направили в такое страшное русло. Фактически, разрушив Ирак, американцы создали ИГИЛ (запрещенную в России, террористическую группировку) для разрушения Дальнего Востока. Сейчас очевидна надуманность американских предлогов и их целей.

Давайте порассуждаем теперь кто стоял за атакой нефтеперерабатывающего комплекса в Саудовской Аравии. Во-первых, сходство в нахождении виновных. США немедленно говорят: «Это Иран». За последнее время они говорили: «Это Россия отравила Скрипалей», «Это ополченцы при содействии России якобы сбили малазийский боинг». Виновных называли сразу и с ходу, иногда наносили немедленные удары. С 2001 года по 2019 время назначения виновных стало быстрее. Так почему же, когда нам те же самые люди, страны, называют виновных в каком-то событии, почему мы должны им верить, если знаем, что в других ситуациях они были лжецами, так и в этой ситуации, скорей всего, врут. Уже это, на мой взгляд, доказывает, что Иран не может иметь к этому отношения. Просто задайте себе вопрос: «Что Иран может выиграть от атаки неизвестных дронов или ракет по комплексу в Саудовской Аравии»?

— Решение суда ЕС по газопроводу OPAL — что и для кого оно означает?

— Начать нужно издалека. Украина. Госпереворот, который там организовали США, спровоцировали гражданскую войну. Она нужна для того, чтобы попытаться втянуть в нее Россию, создать рану на границах России, если втянуть не получится. Ситуация на Украине. К тому же, дает возможность давить и на европейских союзников. И удобно, чтобы война не заканчивалась. Но это дорогое удовольствие.

Так вот парадокс нынешней ситуации в том, что Россия практически финансирует гражданскую войну на Украине, прокачивая через территорию Украины значительные объемы газа в Европу. Мы, естественно, не хотим этого делать. Значит, наша задача — построить в обход Украины газопроводы. Россия пытается строить южный поток, Болгария должна получать деньги за транзит, но одна вдруг отказывается дать разрешение на строительство этого газопровода. Почему? На Болгарию давят американцы и европейские демократы. Тогда Россия начинает строить турецкий поток, чуть меняет направление газовой трубы. И именно в это время в Турции происходит попытка госпереворота. Одновременно, с другой стороны, Россия строит «Северный поток-2».

Как можно тормозить это развитие? Страны, через чьи территориальные воды идет газовая труба, начинают чинить препятствия. Тем не менее, газопровод строится и упирается в Данию, которая вдруг ведет себя непонятно, ничего не отвечает. В результате, трубу нужно немного разворачивать, что приносит дополнительные расходы в 500 млн евро. Теперь переходим к газопроводу OPAL. Он подсоединен к окончанию нашей трубы, переходящей на территорию Германии, фактически этот газопровод соединяет «Северный поток» с газотранспортной системой центральной и северной Европы. И чтобы затруднить строительство российских газопроводов, в Европе был принят, так называемый, «третий энергетический пакет». Он означает, что обязательно должна быть конкуренция. И не может быть одного поставщика.

То есть если «Газпром» сегодня является единственным реальным поставщиком, других нет даже в теории, он не может использовать газовую трубу на 100%, должен ее загрузить только на 50%. А оставшиеся 50% должны держаться свободными, вдруг из воздуха появится какой-то альтернативный поставщик газа. Это приведет к тому, что нужно строить второй газопровод, а это млрд евро, дорого. В этот момент газ продолжает прокачиваться через территорию Украины, а там продолжается война. Вот в чем смысл этих вещей. Но Россия борется за здравый смысл. Поэтому в 2016 году наша страна подала апелляцию в один из европейских институтов, и европейская комиссия разрешила «Газпрому» участвовать в остальных конкурсах на прокачку остального этого объема газа. Это решение было отменено буквально неделю назад. А это значит, что «Газпром» вновь снизил объемы прокачиваемого газа через «Северный поток-1». В итоге Польша уже заявляет, что даже после запуска «Северного потока-2», Россия не сможет отказаться от прокачки газа через Украину.

1 Организация запрещена на территории РФ.