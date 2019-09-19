Сирия, 19 сентября. По Дамаску нанесены авиаудары неизвестных. Запад пытается спасти боевиков в Идлибе. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

«Хайят Тахрир аш-Шам»: выпустила из-под стражи медиаактивиста Ахмеда Раххала, арестованного неделей ранее за распространения обличающего видео.

Курды: провели рейд в Хасаке с насильными вербовками в отряды мужчин старше 18 лет, в районе поселка Маликия продолжили рыть туннели.

ВС Израиля: обвиняются в авиаударе по Дамаску.

Международная коалиция: совершили разведывательный вылет на востоке провинции Дейр-эз-Зор.

Провинция Дамаск

Поступают сообщения о двух взрывах, которые прогремели над городом Дамаск. Как уточняет портал РИА Новости, взрывы над столицей прогремели около восьми вечера по местному времени. Уже известно, что один беспилотник был уничтожен сирийскими противовоздушными системами обороны в районе города Акраба в окрестностях Дамаска, о чем сообщает информагентство Halab Today TV. Предположительно авианалет совершили ВВС Израиля. Последний авиаудар по Дамаску Израиль нанес 25 августа, когда истребители атаковали иранские объекты в Сирии к юго-востоку от столицы. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху лично подтвердил атаку, заявив, что тем самым было предотвращено нападение на его страну со стороны ливанского ополчения «Хезболла» и иранского спецназа «Кудс». Система ПВО сбила несколько израильских ракет, прежде чем они достигли целей. Сирия неоднократно обвиняла Израиль в нанесении ударов по своей территории. Некоторые из этих ударов подтверждала израильская сторона, отмечая, что наносились они по иранским военным, присутствия которых в Сирии Израиль не потерпит.

Провинция Дейр-эз-Зор

Сообщается, что «Демократические силы Сирии» снова открыли гуманитарный «коридор», ведущий на территорию, подконтрольную правительству САР в районе поселка Сальхия , как передает информагентство Deir Ezzor 24. Ранее курды лишили жителей оккупированных ими территорий выехать в зоны контроля сирийской армии, мотивируя это тем, что с данных территорий на восток Сирии проникают боевики «Исламского государства»1.

Медиаресурс Jofr News сообщил, что над нефтеперерабатывающим заводом Конико и районом поселка Майзила на северо-востоке провинции были замечены вертолеты международной коалиции. Количество вылетов авиации коалиции было увеличено в связи с ростом количества нападений на подконтрольные SDF территории боевиками ИГИЛ1.

Провинция Идлиб

Как передает портал Baladi News, боевики «Тахрир аш-Шам» освободили из-под стражи медиаактивиста Ахмеда Раххала, арестованного на прошлой неделе за распространением видеообращения бывшего полевого командира группировки Абу Аль-Абеда Ашда, который выступил с критикой коррупции в верхушке боевиков. Бывший полевой командир также призывал боевиков совершить переворот и восставать против своих командиров. Активист был арестован в своем доме в тот же день, при задержании у него также были изъяты ноутбук, камера и телефон. Примечательно, что «Тахрир аш-Шам» все еще арестовывает многих активистов и журналистов.

Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя считает, что резолюция Запада по Идлибу призвана спасти террористов от разгрома, как сообщает информагентство ТАСС. В ходе заседания РФ и Китай наложили вето на предложенный «гуманитарной тройкой» (Германией, Бельгией и Кувейтом) проект резолюции по прекращению огня и улучшению гуманитарной ситуации в провинции Идлиб. «Содержание проекта и ход работы над ним недвусмысленно указывает на реальную задачу наших коллег - спасти окопавшихся в Идлибе международных террористов от окончательного разгрома и выставить Россию и Сирию виновниками происходящего в Идлибе», - указал в своем выступлении Небензя. Он также обратил внимание, что с 31 августа этого года в провинции не проводится никаких масштабных военных операций и режим прекращения огня нарушается только террористами.

Провинция Хасака

«Демократические силы Сирии» (SDF) проводит кампанию по вербовке совершеннолетних мужчин в ряды курдского ополчения, как сообщает портал Masar Press Net. Кампания длится уже второй день. Курды также продолжили строительство укреплений и не остановили свои работы по прокладыванию туннелей. На северо-востоке провинции в деревне Маликия, которая расположена не так далеко от сирийско-турецкой границы продолжили рыть туннель. Так же SDF провели в поселке рейд с арестами мирных жителей, под предлогом зачистки провинции от «спящих ячеек» террористической организации «Исламское государство». Принудительная вербовка прошла также в городе Камышлы.

1 Организация запрещена на территории РФ.