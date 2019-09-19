Суд вернул под арест трусливо сбежавшего из страны «оппозиционера» Жданова

Москва, 19 сентября. Мещанский районный суд Москвы отправил директора так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Ивана Жданова под арест на восемь суток, которые ему назначили еще в августе.

Дело в том, что суд Зеленограда еще 29 июля приговорил протеже одиозного блогера Алексея Навального к 15 суткам административного ареста за организацию массовых беспорядков в столице. Затем 11 августа суд вынес решение по еще одному делу, приговорив Жданова к 10 суткам административного ареста.

Однако у директора ФБК появилась возможность выйти на свободу на несколько часов, чем он немедленно воспользовался и сбежал из страны.

В четверг суд постановил, что двое суток из всего времени ареста Жданов уже отбыл, после чего прервал пребывание под стражей. Протеже Навального предстоит провести в спецприемнике №2 на улице Мневники больше недели.

Напомним, Жданов был в числе организаторов череды незаконных митингов, прошедших в Москве в преддверии выборов в Мосгордуму. Поводом для акций стало законное решение столичного избиркома снять «оппозиционеров» с выборов в столичный парламент из-за превышения порога брака в собранных за них подписях.

В число тех, кому ответили отказом из-за фальсификаций, вошли, помимо Жданова, Любовь Соболь, Дмитрий Гудков, Константин Янкаускас, Илья Яшин и другие «независимые кандидаты» и представители непарламентских объединений.

Они организовали «художественные мастерские» по рисовке подписей, а также использовали данные мертвых людей. Так, у юристки так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Соболь нашли 14,67% поддельных подписей, при этом законом допускается только 10% брака.

Недовольные решением решением Мосгоризбиркома «оппозиционеры» сознательно нарушили закон, организовывав на улицах российских городов незаконные митинги, которые вылились в беспорядки. Несанкционированные мероприятия не раз сопровождались задержаниями, при этом правоохранительные органы действовали строго в рамках закона. Следственный комитет РФ завел уголовное дело по факту воспрепятствования деятельности избирательных комиссий.