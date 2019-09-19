Москва, 19 сентября. Ведущая телепередачи «Жить здорово» Елена Малышева дала несколько советов молодым проституткам. В съемках очередного выпуска телепередачи «Жить здорово» приняла участие 22-летняя девушка, которая занимается проституцией.

По словам девушки, она начала заниматься проституцией в 14 лет, чтобы поддержать семью. Девушка отметила, что у нее есть два маленьких брата, а их мать страдает алкоголизмом. По словам девушки, она хочет начать новую жизнь, однако не знает с чего ей начать.

«Я работала официанткой, но там дети не нужны. В один день мне предложила подруга переспать с мужчиной за деньги и я согласилась, с тех пор я работаю», — рассказала девушка.

По словам Малышевой, девушке необходимо переехать в другой город , а своих маленьких братьев передать на попечительство социальных государственных служб. Кроме того, мать девушки следует направить на принудительное лечение. Малышева отметила смелость девушки, похвалив ее за готовность и желание изменить свой образ жизни.

В свою очередь эксперты, которые присутствовали в студии, назвали профессию проститутки опасной. По их словам, занятие проституцией таит в себе огромные риски и представляет реальную опасность для жизни.

Эксперты вспомнили трагическую историю Екатерины Семочкиной, которую убил и расчленил ревнивый возлюбленный. Врач Андрей Продеус напомнил, что занимающиеся проституцией девушки рискуют приобрести инфекцию, передающуюся половым путем. Кроме того, они могут стать бесплодными.