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Путин потребовал активнее диверсифицировать продукцию предприятий ОПК

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Путин потребовал активнее диверсифицировать продукцию предприятий ОПК

Ижевск, 19 сентября. Президент РФ Владимир Путин потребовал активнее диверсифицировать продукцию предприятий оборонно-промышленного комплекса, в том числе использовать предоставленные нацпроектами возможности.

Российский лидер в ходе заседания военно-промышленной комиссии в Ижевске отметил, что от эффективности работы по данному направлению зависит будущее предприятий отрасли, их финансовая устойчивость. 

Президент отметил, что способность предприятий как решать профильные задачи, так и наращивать выпуск конкурентной гражданской продукции, востребованной на внутреннем и внешнем рынках, является приоритетной.

Путин потребовал активнее диверсифицировать продукцию предприятий ОПК

Глава государства напомнил, что по многим направлениям выделяются колоссальные средства, и предприятия ОПК должны их получать.

«Но чтобы получать эти ресурсы, нужно делать предложения, соответствующие интересам самых разных отраслей», — подчеркнул Путин.

Ранее в ходе поездки в Ижевск президент призвал увеличить темпы выпуска гражданской продукции на предприятиях ОПК, доля которых в прошлом году составила почти 21%. 

Путин обратил внимание также на темпы импортозамещения в ОПК. Соответствующая программа началась пять лет назад., и за эти годы удалось достичь технологической независимости более чем по 350 образцам вооружений, подчеркнул российский лидер.

Кроме того, президент заявил о высокой закредитованности российского оборонно-промышленного комплекса. Он призвал достичь поставленной цели и увеличить к 2025 году долю гражданской продукции у предприятий ОПК до 30%, а к 2030 — до 50%.

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Источник: РИА Новости
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