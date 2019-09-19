Нейрохирург объяснил, почему Заворотнюк отказалась лечиться в государственной клинике

Москва, 19 сентября. Руководитель отделения в НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко Николай Коновалов объяснил, почему актриса Анастасия Заворотнюк отказалась от лечения онкологического заболевания в государственной клинике.

Как пишут СМИ, именно у этого специалиста в свое время проходила лечение от рака позвоночника актриса Любовь Полищук — она сыграла роль матери героини Заворотнюк в сериале «Моя прекрасная няня». В беседе с журналистами Коновалов отметил, что НМИЦ имени Бурденко, вероятно, предлагал Заворотнюк пройти госпитализацию, операцию и необходимую терапию, причем лечение она могла получить бесплатно — по полису ОМС.

«То, что в итоге она улетела в Германию — это только ее выбор. Никто от нее не отказывался. Она выбрала, где ей комфортней», — цитирует слова Николая Коновалова KP.Ru.

Он добавил, что по качеству лечения российский институт находится на высоких позициях, сопоставимых с ведущими мировыми клиниками. Это подтверждают и авторитетные германские нейрохирурги, добавил врач.

По его мнению, Заворотнюк выбрала частную клинику из-за условий, которые предлагает это учреждение.

«По сути это хорошая гостиница… Я не критикую эту клинику, но сравнивать наш уровень нейрохирургии и их — просто нелепо, они вам сами это подтвердят. Хотя хорошие условия тоже немаловажно», — сказал Коновалов.

Напомним, слухи, что у актрисы Анастасии Заворотнюк было диагностировано тяжелое заболевание, появились после того, как артистка перестала появляться на публичных мероприятиях и отменила свое участие в спектакле. В прессе появилась информация, что у нее был обнаружен рак мозга. Позже сообщалось, что медики ввели актрису в состояние медикаментозной комы.

19 сентября появились сообщения, что Заворотнюк на самом деле не впадала в кому и сейчас проходит лучевую терапию. Ни сама актриса, ни ее семья не комментировали слухи в СМИ.