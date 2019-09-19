РФ с партнерами отрабатывают борьбу с террористами на масштабных учениях «Центр-2019»

Оренбург, 19 сентября. Масштабные военные учения «Центр-2019» с участием КНР, Индии, Пакистана, Казахстана, Киргизии и Узбекистана проходят в Оренбургской области.

Учения проходят под легендой, которая строится на том, что «в Центрально-Азиатском регионе с территории вымышленного государства в соседние страны проникают радикальные исламисты». А Россия с дружественными ей странами пытается помешать распространению террористической угрозы.

«Подобные учения усиливают взаимодоверие. Ну и, конечно же, помогают нам активно реагировать вместе с другими странами на угрозы миру в регионе», — сказал командующий группировкой войск Китая Лю Сяоу.

Командующий Центральным военным округом ВС Росии Александр Лапин подчеркнул, что на учениях военным разных государств удалось научиться быстрее понимать друг друга и преодолевать языковые барьеры.

«Неизменной остается цель нашей служебной и боевой деятельности — борьба со злом мирового масштаба: терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом», — заявил Лапин.

Главная цель военных учений «Центр-2019» с участием других государств заключается в том, чтобы способствовать в дальнейшем развитию военного сотрудничества и укреплению взаимодействия между РФ и странами-союзниками. Подобные учения дают возможность отдельным государствам отрабатывать военные техники, превращаясь в мощную боевую машину, которая сможет защитить свою территорию.