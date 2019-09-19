Совбез ООН проголосовал против проекта резолюции РФ и Китая по Идлибу

Нью-Йорк, 19 сентября. США, Франция, Бельгия и ряд других членов Совета безопасности ООН проголосовали против проекта резолюции о прекращении огня в сирийском Идлибе, который предложили Россия и Китай. Всего «против» проголосовали девять стран, четыре — воздержались.

Резолюция содержала призыв к прекращению огня в Идлибе с полуночи 20 сентября.

«Прекращение военных действий не распространяется на военные операции против отдельных лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с террористическими группами, как это определено Советом Безопасности», — цитирует проект резолюции РИА Новости.

Авторы также указали на несоответствие координат объектов в сирийском Идлибе, представленных сторонам для включения в список деконфликтинга, их реальному расположению. В резолюции была выражена обеспокоенность в связи с тем, что также есть расхождения в отношении целей предназначения некоторых объектов.

Ранее Россия и Китай наложили вето на проект резолюции по Идлибу, предложенный Бельгией, Германией и Кувейтом.

Как отметил постпред России при ООН Василий Небензя, целью предложенного «гуманитарной тройкой» документа было спасение находящихся в регионе террористов от окончательного разгрома.

«К сожалению, содержание проекта и ход работы над ним недвусмысленно указывает на реальную задачу наших коллег — спасти окопавшихся в Идлибе международных террористов от окончательного разгрома и выставить Россию и Сирию виновниками происходящего в Идлибе», — цитирует слова Василия Небензи ТАСС.

Он подчеркнул, что именно игнорирование необходимости борьбы с террористами и стало причиной, по которой РФ не может поддержать документ. Небензя также обратил внимание, что в сейчас в Идлибе не проводятся масштабные военные операции, а режим прекращения огня нарушают только террористы. По его словам, Германия, Бельгия и Кувейт всячески нагнетали темп работы над резолюцией, апеллируя к сообщениям о якобы массовой гибели мирных жителей в Идлибе. Постпред РФ подчеркнул, что на самом деле все обстоит иначе.