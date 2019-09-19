Разин внезапно поздравил «отмучившегося» Виторгана

Москва, 19 сентября. Музыкальный продюсер Андрей Разин внезапно поздравил актера Максима Виторгана, не уточнив при этом, с каким именно событием.

В социальной сети Instagram Разин опубликовал видеозапись, на кадрах которой артист танцует на празднике. Вероятно, ролик был снят на дне рождения Виторгана, которому 10 сентября исполнилось 47 лет.

«Поздравляю Максима Виторгана. Отмучился», — написал музыкальный продюсер.

Не исключено, что таким образом Разин пытался задеть телеведущую Ксению Собчак — бывшую супругу Виторгана, которая 13 сентября вышла замуж на режиссера Константина Богомолова.

Напомним, свадьба получилась весьма эпатажной — пара приехала в отдел ЗАГС на черном катафалке, украшенном цветами. Надпись на автомобиле гласила: «Только смерть разлучит нас».

После заключения брака пара обвенчалась в Храме Вознесения Господня у Никитских ворот. Для поездки в церковь молодожены сменили катафалк на карету.

Банкет прошел в ресторане «Боско», на него пришли более 300 человек. Среди приглашенных было много звезд шоу-бизнеса, в числе которых Филипп Киркоров, Яна Рудковская и Виктор Дробыш. Во время праздника Собчак исполнила откровенный танец в корсете и чулках с красной подвязкой. После такого выступления родители режиссера покинули свадьбу.

Ранее Собчак оценила свадьбу режиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой, которая прошла в Юсуповском дворце на набережной Мойки в Санкт-Петербурге.