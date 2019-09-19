Дания решила покупать российский газ в Германии

Копенгаген, 19 сентября. Дания после закрытия крупнейшего месторождения может начать закупать у Германии российский газ. Соответствующую информацию передает «Датское радио» со ссылкой на данные, полученные в министерстве энергетики.

«В период приостановки эксплуатации ожидается импорт из Германии газа, происходящего изначально из Норвегии, России или Нидерландов», — подчеркивается в сообщении.

Согласно информации национальной системы энергоснабжения Дании Energinet, порядка 90% добычи газа в стране приходится именно на месторождение Тайра. Однако ввиду просевшего на шесть метров морского дна принято решение закрыть платформы.

Ранее сообщалось, что Дания не давала разрешение на строительство газопровода «Северный поток-2».