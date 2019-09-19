Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Экономика

Дания решила покупать российский газ в Германии

41
0 Оставить комментарий

Дания решила покупать российский газ в Германии

Копенгаген, 19 сентября. Дания после закрытия крупнейшего месторождения может начать закупать у Германии российский газ. Соответствующую информацию передает «Датское радио» со ссылкой на данные, полученные в министерстве энергетики.

«В период приостановки эксплуатации ожидается импорт из Германии газа, происходящего изначально из Норвегии, России или Нидерландов», — подчеркивается в сообщении.

Согласно информации национальной системы энергоснабжения Дании Energinet, порядка 90% добычи газа в стране приходится именно на месторождение Тайра. Однако ввиду просевшего на шесть метров морского дна принято решение закрыть платформы.

Ранее сообщалось, что Дания не давала разрешение на строительство газопровода «Северный поток-2». 

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров