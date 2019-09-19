Российский генерал объяснил провал американских ЗРК Patriot в Саудовской Аравии

Москва, 19 сентября. Американские комплексы противовоздушной обороны не смогли отразить удар по нефтяным объектам в Саудовской Аравии из-за своей низкой эффективности. Об этом заявил экс-заместитель Главнокомандующего ВВС РФ по вопросам Объединенной системы ПВО государств-участников СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев.

В ночь на 14 сентября два нефтяных объекта в Саудовской Аравии подверглись атаке ударных беспилотников и крылатых ракет. Нападения были совершены на нефтяные предприятия государственной компании Saudi Aramco.

Позднее в Минобороны РФ сообщили, что северную границу Саудовской Аравии прикрывают 88 пусковых установок американских противоракетных комплексов Patriot. Кроме того, у берегов Саудовской Аравии в Персидском заливе базируются три эсминца, которые оснащены системой противоракетной обороны Aegis и имеют на вооружении 100 ракет модификации SM-2. В ведомстве отметили, что мощная группировка ПВО США не смогла отразить удар по нефтяным объектам Саудовской Аравии.

По словам Бижева, существует несколько причин провала американских ПВО в Саудовской Аравии. Одной из причин данного инцидента стало несоответствие американских комплексов ПВО заявленным характеристикам. Кроме того, в моменте атаки американские комплексы ПВО не были приведены в боевую готовность, передает «Экономика сегодня».

«Саудиты никогда не подвергались авианалетам, их Patriot были выключены. На включение системы до боевой готовности требуется свыше восьми минут. То есть американские системы просто «проспали» атаку с воздуха малыми объектами на сверхнизких высотах. Имело место банальное разгильдяйство», — пояснил Бижев.

Ранее президент России Владимир Путин предложил Саудовской Аравии купить российские зенитные ракетные комплексы С-400 или С-300, чтобы защититься от атак на нефтяные объекты. Глава государства подчеркнул, что руководству Саудовской Аравии достаточно принять мудрое государственное решение и закупить С-300 по примеру Ирана или С-400, как это сделали власти Турции.