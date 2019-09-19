Лавров обсудил по телефону с Маасом «нормандский формат» и «формулу Штайнмайера»

Москва, 19 сентября. Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас обсудили по телефону пути реализации решений, принятых в «нормандском формате», относительно закрепления «формулы Штайнмайера». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе германской стороны. Министры также обсудили вопросы разведения сил и средств в Донбассе на пилотных участках в Петровском и Золотом. Кроме того, Лавров и Маас рассмотрели ситуацию в связи со срывом делегацией Киева согласования соответствующих предложений, ранее одобренных на встрече советников лидеров стран «нормандского формата».

«Условлено оставаться в плотном контакте для обеспечения безусловного выполнения Минского комплекса мер по урегулированию на Украине», — говорится в сообщении МИД России.

В ведомстве добавили, что Лавров тепло поздравил Мааса с днем рождения.

Ранее стало известно, что представители Украины во время заседания Контактной группы в Минске сорвали согласование «формулы Штайнмайера». Как сообщил полпред РФ в Контактной группе Борис Грызлов, киевская делегация отказалась согласовать порядок «правового и фактического закрепления особого статуса Донбасса». По его словам, украинская сторона также сорвала разведение сил в Петровском и Золотом, так как этот процесс напрямую связан с политическим аспектом урегулирования.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году. Донбасс не согласился с новым руководством страны, которое пришло к власти после госпереворота. В ответ на это Киев начал так называемую «антитеррористическую операцию», позднее переименованную в «Операцию объединенных сил», против ДНР и ЛНР. По информации ООН, жертвами столкновений стали более 13 тысяч человек. Попытки урегулирования внутриукраинского конфликта предпринимаются в рамках встреч представителей контактных групп в Минске, а также саммитов в «нормандском формате».