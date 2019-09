Скабеева снимком канадского министра отреагировала на расистский скандал с Трюдо​​​​​​​

Москва, 19 сентября. Российская телеведущая Ольга Скабеева показала пользователям Сети фотографию министра обороны Канады, отреагировав таким образом на расистский скандал, в центре которого оказался премьер-министр этой страны Джастин Трюдо.

Журналисты Time отыскали снимок почти двадцатилетней давности с тематической вечеринки «арабские ночи» в академии Вест-Пойнт-Грей – частной школе в Ванкувере, где Трюдо в те годы работал преподавателем. Для мероприятия он выбрал восточный костюм Аладдина с тюрбаном и нанес на лицо, шею и руки грим темного цвета.

Трюдо на заданный ему вопрос СМИ, считает ли он фотографию расистской, помешкав, ответил утвердительно. Он извинился, назвал свой поступок «расистским и неподобающим» и признался, что в те годы не понимал этого.

Following TIME's report, Canadian Prime Minister Justin Trudeau apologized for wearing brownface at a 2001 “Arabian Nights”-themed party. He also admitted to wearing blackface “makeup” in high school for a talent show to sing the Jamaican folk song “Day O” https://t.co/fxU71eZDJg pic.twitter.com/nr8Rx4lU2s