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Скабеева снимком канадского министра отреагировала на расистский скандал с Трюдо​​​​​​​

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Скабеева снимком канадского министра отреагировала на расистский скандал с Трюдо​​​​​​​

Москва, 19 сентября. Российская телеведущая Ольга Скабеева показала пользователям Сети фотографию министра обороны Канады, отреагировав таким образом на расистский скандал, в центре которого оказался премьер-министр этой страны Джастин Трюдо.

Журналисты Time отыскали снимок почти двадцатилетней давности с тематической вечеринки «арабские ночи» в академии Вест-Пойнт-Грей – частной школе в Ванкувере, где Трюдо в те годы работал преподавателем. Для мероприятия он выбрал восточный костюм Аладдина с тюрбаном и нанес на лицо, шею и руки грим темного цвета.

«И понеслась!» — прокомментировала Скабеева.

Трюдо на заданный ему вопрос СМИ, считает ли он фотографию расистской, помешкав, ответил утвердительно. Он извинился, назвал свой поступок «расистским и неподобающим» и признался, что в те годы не понимал этого.

Скабеева отреагировала на ответ Трюдо без лишних слов. Она опубликовала снимок министра обороны Канады — Харджита Сингха Саджана. Военный деятель, родившийся в сикхской семье в индийском штате Пенджаб, занимает этот пост с ноября 2015 года, пишет SM News.

Скабеева снимком канадского министра отреагировала на расистский скандал с Трюдо​​​​​​​

Ранее представители Демократической партии США обвинили главу Белого дома Дональда Трампа в том, что из-за проводимой им политики участились случаи нападений и убийств на почве расизма и других проявлений ненависти. Они считают, что президент страны представляет «смертельную угрозу для всего цветного населения» США.

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Источник: Telegram-канал Ольги Скабеевой
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