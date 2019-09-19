Лидер «Трезвой России» назвал «уткой» рекомендации о допустимой норме алкоголя

Москва, 19 сентября. Заявление Минздрава о допустимой дозе алкоголя является «уткой». Об этом сказал лидер проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев.

В беседе с корреспондентом Nation News он заявил, что министерство здравоохранения не делало заявлений «о допустимой норме алкоголя». Хамзаев объяснил, что представители проекта проверили эту информацию и общались с руководством министерства здравоохранения РФ.

«Там это воспринимают как «информационную утку». Потому что нет определения, что это за эксперты, где они работают. Просто «эксперты Минздрава» — это понятие растяжимое», — сообщил Хамзаев.

Он также обратил особое внимание на то, что Минздрав ранее официально заявлял, что безопасной дозы алкоголя как таковой не существует. Хамзаев призвал «всех быть более рациональными, не реагировать на фейковые новости». Лидер «Трезвой России» считает любую дозу алкоголя, в котором содержится этиловый спирт, опасной для здоровья.

«Для того, чтобы у людей не складывалось ложное впечатление о том, что есть какие-то маленькие безопасные дозы, нужно помнить о его вреде для клеток головного мозга. Они вымирают и восстановлению не подлежат», — резюмировал собеседник издания.

Ранее появилась информация о «безопасной дозе алкоголя». Так, эксперты Минздрава считают, что 200 мл вина для женщин и 0,9 литра пива для мужчин являются безопасной дозой для ежедневного потребления.