Генпрокуратура РФ просит смягчить приговор Устинову

Москва, 19 сентября. Генпрокуратура РФ просит суд изменить наказание приговоренному к 3,5 годам колонии актеру Павлу Устинову на не связанное с реальным заключением. Об этом в четверг заявил представитель ведомства Александр Куренной.

Он отметил, что гособвинение считает излишне суровым решение Тверского суда Москвы в отношении участника незаконного митинга в Москве, который вывихнул плечо сотруднику органов правопорядка. При этом Куренной подчеркнул, что вина Устинова доказана.

«Генеральная прокуратура РФ не оспаривает доказанность вины Устинова и правильность квалификации его действий, полагая в то же время, что приговор подлежит изменению в связи с несправедливостью назначенного ему наказания вследствие его чрезмерной суровости», — пояснил Куренной.

Напомним, что 16 сентября Тверской суд Москвы приговорил Устинова к 3,5 года лишения свободы за оказание сопротивления сотрудникам ОМОНа на незаконной акции в Москве. Следствие установило, что при задержании он использовал силовой прием и вывихнул плечо сотруднику правоохранительных органов.