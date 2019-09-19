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ФЗНЦ представил для всенародного обсуждения «Основы российского патриотизма»

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ФЗНЦ представил для всенародного обсуждения «Основы российского патриотизма»

Москва, 19 сентября. Фонд защиты национальных ценностей представил для всенародного обсуждения «Основы российского патриотизма».

Как отметили в организации, деятельность ФЗНЦ всегда была сфокусирована на защите интересов России и ее граждан. В заявлении фонда подчеркивается, что РФ — это не просто страна, а государство с богатейшей историей и великим народом, которое неоднократно доказывало свою силу.

«Сейчас наша цель — процветание величайшей страны в мире. Нашей страны», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ФЗНЦ.

В фонде отметили, что сегодня слово «патриотизм» приобретает особый смысл — это национальная идея, объединяющая всех россиян, которые хотят гордиться своей страной. ФЗНЦ подчеркивает, что главным богатством РФ является ее народ, который всегда объединяется вокруг высшей цели. В фонде отметили, что сейчас россиянам необходимо быть вместе, чтобы отстоять свои интересы.

«Для успешного отстаивания своих интересов, нам необходимо прекратить внутренние конфликты и раздоры. Объединиться вокруг нашей великой родины на принципах любви к России и здоровом патриотизме не на словах, а в делах», — говорится в заявлении.

В фонде отметили, что именно поэтому были созданы «Основы российского патриотизма». В манифесте отмечается, что сейчас России как никогда нужны новые герои. Также говорится о том, что модель западной демократии неприемлема для РФ, и России необходима новая идеология, которая будет основана на принципах здорового патриотизма и социальной справедливости. С полным текстом «Основ российского патриотизма» можно ознакомиться на сайте орп.рус.

ФЗНЦ представил для всенародного обсуждения «Основы российского патриотизма»

ФЗНЦ представил для всенародного обсуждения «Основы российского патриотизма»

ФЗНЦ представил для всенародного обсуждения «Основы российского патриотизма»

ФЗНЦ представил для всенародного обсуждения «Основы российского патриотизма»

ФЗНЦ представил для всенародного обсуждения «Основы российского патриотизма»

ФЗНЦ представил для всенародного обсуждения «Основы российского патриотизма»

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Источник: сайт Фонда защиты национальных ценностей
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