ФЗНЦ представил для всенародного обсуждения «Основы российского патриотизма»

Москва, 19 сентября. Фонд защиты национальных ценностей представил для всенародного обсуждения «Основы российского патриотизма».

Как отметили в организации, деятельность ФЗНЦ всегда была сфокусирована на защите интересов России и ее граждан. В заявлении фонда подчеркивается, что РФ — это не просто страна, а государство с богатейшей историей и великим народом, которое неоднократно доказывало свою силу.

«Сейчас наша цель — процветание величайшей страны в мире. Нашей страны», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ФЗНЦ.

В фонде отметили, что сегодня слово «патриотизм» приобретает особый смысл — это национальная идея, объединяющая всех россиян, которые хотят гордиться своей страной. ФЗНЦ подчеркивает, что главным богатством РФ является ее народ, который всегда объединяется вокруг высшей цели. В фонде отметили, что сейчас россиянам необходимо быть вместе, чтобы отстоять свои интересы.

«Для успешного отстаивания своих интересов, нам необходимо прекратить внутренние конфликты и раздоры. Объединиться вокруг нашей великой родины на принципах любви к России и здоровом патриотизме не на словах, а в делах», — говорится в заявлении.

В фонде отметили, что именно поэтому были созданы «Основы российского патриотизма». В манифесте отмечается, что сейчас России как никогда нужны новые герои. Также говорится о том, что модель западной демократии неприемлема для РФ, и России необходима новая идеология, которая будет основана на принципах здорового патриотизма и социальной справедливости. С полным текстом «Основ российского патриотизма» можно ознакомиться на сайте орп.рус.