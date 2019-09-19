Нью-Йорк, 19 сентября. Совет Безопасности ООН не принял резолюцию Германии, Бельгии и Кувейта о прекращении огня в сирийском Идлибе, поскольку два постоянных члена организации — Россия и Китай — проголосовали против.

Принятие документа поддержали 12 стран, среди которых, помимо авторов резолюции, США, Франция, Великобритания, Кот-д'Ивуар, Польша, Доминиканская Республика, Перу, Южная Африка и Индонезия. При голосовании воздержалась Экваториальная Гвинея.

Несмотря на то, что представители России и Китая, несогласные с пунктами документа, были в меньшинстве, резолюция считается не принятой.

Напомним, проект резолюции по Идлибу, представленный Бельгией, ФРГ и Кувейтом, предполагает прекращение огня сторонами 21 сентября в полдень по сирийскому времени (совпадает с московским). Документ призывает к прекращению огня, уважению международного права и предоставлению гуманитарного доступа.

Россия и Китай представили свой вариант, в котором содержится призыв к прекращению огня в Идлибе уже с полуночи 20 сентября. Кроме того, в документе стороны выразили обеспокоенность по поводу расхождений данных, которые получает ООН об объектах, попадающих под деконфликтинг в Идлибе. Подчеркивается, что прекращение огня не может распространятся на операции против террористов, которые действуют в Сирии.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. Основные силы запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1 на территории страны были разбиты при содействии российских военных. Провинция Идлиб остается территорией, на которой по-прежнему находятся незаконные вооруженные бандформирования.

На днях западные СМИ заявили, что российская и сирийская авиации якобы «наносили удары по гражданским объектам» в провинции Идлиб, эта информация была опровергнута Минобороны РФ. В ведомстве подчеркнули, что самолеты ВКС РФ и ВВС Сирии не выполняют никаких боевых задач по поражению целей на земле.

Впоследствии постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что коллеги из ООН представили список из 11 объектов, которые якобы «были повреждены» в результате ударов с воздуха. Дипломат подчеркнул, что координаты в перечне не соответствуют фактическому расположению объектов. Он также добавил, что российские военные выявили «множество примеров распространения преднамеренной дезинформации» в отношении Идлиба.

1 Организация запрещена на территории РФ.