Житель Донецка получил ранение при обстреле со стороны ВСУ

Донецк, 19 сентября. Подразделения Вооруженных сил Украины обстреляли западные районы Донецка, в результате чего один мирный житель ДНР получил ранения. Об этом сообщает пресс-служба представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе (СЦКК).

По данным ведомства, в 16.00 мск украинские силовики открыли огонь по окраинам Донецка со своих позиций, которые расположены в населенном пункте Марьинка. В результате обстрела ранение получил мужчина 1974 года рождения. Пострадавший был госпитализирован в одну из больниц Донецка с ранением голени.

Ранее глава представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов сообщил, что за минувшие сутки подразделения ВСУ 14 раз нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения в Донбассе. По его словам, за сутки украинские силовики выпустили 114 мин и снарядов по окраинам населенных пунктов ДНР.

По его словам, под ударами артиллерии ВСУ оказались Ясиноватая, поселок Минеральное, а также населенные пункты Старомихайловка и Спартак. В ходе обстрелов украинские силовики использовали минометы, вооружение боевых машин пехоты и БТР, а также гранатометы и стрелковое оружие.

Напомним, в апреле 2014 года власти Украины объявили о начале военной операции против жителей Донбасса, которые провозгласили независимость региона после государственного переворота в Киеве. По данным международных правозащитных организаций, с начала гражданской войны на Украине погибли более 13 тысяч человек, еще 23,5 тысячи получили ранения.