Сирия новости 20 сентября 07.00: российские специалисты прибыли в Пальмиру, курды напали на турецкий блокпост

Сирия, 20 сентября. Специалисты из России прибыли в Пальмиру для планирования восстановительных работ, курды убили турецких солдат, командира SDF взорвали в Хасаке. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: доставили российских ученых и специалистов в Пальмиру.

«Сирийская свободная армия» (ССА): похитила шесть человек в Африне, начала междоусобные столкновения в Африне.

Курды: запретили сирийцам использовать самодельные транспортные средства, изъяли охотничьи ружья у жителей Ракки, атаковали турецкий блокпост вблизи границы Хасаки.

ВС Ирака: провели успешную операцию против террористов ИГИЛ1 в провинции Анбар.

Провинция Алеппо

Протурецкие бандформирования «Свободной сирийской армии» продолжают бесчинствовать на севере Сирии. Курдское агентство Hawar News сообщает о похищении шестерых жителей курдского кантона Африн, расположенного на западе провинции Алеппо и находящегося под контролем турецких войск и ССА. Боевики похитили мирных жителей деревни Анкале и увезли в неизвестном направлении.

Обстановка на севере Алеппо и отношения между бандами ССА продолжают оставаться крайне напряженными — турки, решая собственные задачи, не вмешиваются в разборки между бандформированиями. Мелкий бытовой конфликт из-за бутылки воды перерос в вооруженные столкновения. Житель города Африн счел купленную в лавке воду недостаточно хорошей и потребовал вернуть деньги, продавец отказался и покупатель позвал «своих» боевиков «Джебхат аш-Шам», которые избили пожилого лавочника и принялись стрелять в воздух ради устрашения.

На это отреагировали «местные» боевики из группировки «Джейш аль-Ислам», которые попытались урезонить нападавших. Конфликт вылился в продолжительные столкновения на улицах Африна. О пострадавших в ходе конфтиликта Step News не сообщает.

Стоит отметить, что боевики ССА в Африне получают зарплату от Турции как «члены добровольного ополчения». Однако зарплата эта невелика, поэтому группировки всегда ищут дополнительный источник дохода, которым чаще всего становится рэкет и похищения людей ради выкупа.

Провинция Хомс

Большая российская делегация прибыла на вертолетах прибыла в древний город Пальмира в провинции Хомс на нескольких вертолетах. Как сообщает Step News, российские специалисты будут заниматься анализом разрушений, нанесенных городу-реликвии Ближнего Востока за то время, пока в нем хозяйничала группировка «Исламское государство1» (запрещена в РФ), с целью дальнейшего восстановления памятников древнего города. Ранее Федеральное агентство новостей приводило слова мэра Пальмиры Хани Дайеса, который рассказал, что помощь в восстановлении исторических объектов оказывает только Россия — обещанная Евросоюзом помощь осталась обещаниями.

Напомним, Пальмира оказалась под контролем ИГИЛ в мае 2015 года. Исламисты уничтожили значительное количество древних артефактов, скульптур и зданий, а часть вывезли для продажи за рубеж. С помощью ВКС РФ САА смогла полностью освободить Пальмиру к марту 2017 года.

Провинция Дейр-эз-Зор

Трое мирных жителей погибли в провинции Дейр-эз-Зор, подорвавшись на противопехотной мине. Как сообщает источник в Twitter (@rana_alasad), трагедия произошла в районе населенного пункта Аль-Дженина.

Провинция Ракка

«Военная администрация» проамериканской коалиции «Демократические силы Сирии» (SDF) запретила жителям в контролируемых регионах Сирии в провинциях Алеппо, Ракка, Хасака и Дейр-эз-Зор, конструировать и использовать самодельный транспорт, сообщает источник в Twitter (@EuphratesPost). Вероятно, курды опасаются, что террористы из «спящих ячеек» ИГИЛ могут использовать такие автомобили для терактов.

Другой источник в Twitter (@alkhabour21) сообщает, что боевики SDF в ходе рейда в деревнях Баас и Аль-Раджм аль-Абъяд в Ракке изъяли охотничьи ружья у населения. Источник не сообщает о задержаниях, неизвестны также причины изъятия гражданского оружия. Очевидно, курды стремятся любыми способами обезопасить себя в случае возникновения конфликта с местным населением.

Провинция Хасака

Полевой командир проамериканской коалиции «Демократические силы Сирии» (SDF) по имени Джан Фалав Камышло был убит в провинции Хасака. Источники Baladi News утверждают, что нападение не было совершено «спящими ячейками» ИГИЛ. Сообщается, что курдский командир был взорван в свой машине в городе Телль-Хамис. Его личный водитель получил тяжелые травмы и был срочно доставлен в госпиталь «Хабат Дерки» в Эль-Камышлы. Источники Baladi News предполагают, что полевого командира SDF могли заказать свои.

Сообщается, что курдские боевики из «Рабочей партии Курдистана», тесно связанной с SDF и YPG, совершили успешное нападение на блокпост турецкой армии в провинции Силопи, которая граничит с Хасакой и Иракским Курдистаном. Al Masdar сообщает, что в ходе нападения были убиты семь турецких военнослужащих, уничтожен их транспорт. Турецкие официальные источники признали, что в результате нападения погибло трое солдат.

Стоит отметить, что подобные нападения боевиков РПК могут стать «последней каплей» для Турции, которая ищет повод для проведения силовой операции на севере Сирии, чтобы разгромить SDF и другие курдские формирования, которые считает непосредственно связанными с РПК.

Ирак

Иракские силы безопасности провели операцию против террористов из группировки «Исламское государство», которые скрывались пустынях западной провинции Анбар. Как сообщает агентство Sputnik, иракский спецназ уничтожил несколько укрытий террористов в пустынном районе Джалабат, были обнаружены и уничтожены склады оружия. Кроме того, был уничтожен автомобиль боевиков ИГИЛ в пустыне и арестован один из разыскиваемых террористов.

1 Организация запрещена на территории РФ.