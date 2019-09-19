Миллер рассказал о «плане Б» по украинскому транзиту

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Москва, 19 сентября. Россия готова временно продлить действующий контракт по транзиту газа через Украину, если Киев не успеет к 2020 году создать газотранспортного оператора в соответствии с третьим энергопакетом ЕС. Об этом в четверг заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер.

По его словам, этот вопрос обсуждался в рамках трехсторонних консультаций (Россия, Украина, ЕК), которые завершились в четверг в Брюсселе.

«Мы сегодня говорили о том, что в этом случае имеет смысл рассматривать и план «Б» — продление действующего контракта на какой-то короткий промежуток времени», — отметил Миллер.

Ранее министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что Москва предложила Киеву временно продлить контракт по транзиту российского газа в Европу. Глава российского Минэнерго подчеркнул, что на данный момент Украина не может гарантировать имплементацию европейского законодательства. Следующая встреча состоится через месяц.

Отметим, что украинские власти настаивают на продлении действующего контракта по транзиту газа (истекает в этом году) на 10 лет. Киев хочет, чтобы новый договор гарантировал ежегодные поставки 60 млрд кубометров газа с возможностью увеличения до 90 млрд кубометров.

Россия ранее заявляла, что готова рассмотреть вопрос сохранения транзита, но только если он будет экономически обоснован и только в случае отзыва всех судебных исков к «Газпрому».