Каспийское море поделили на пять стран. События дня. ФАН-ТВ

Сегодня Госдума ратифицировала Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря. Кроме России документ уже утвердили Азербайджан, Казахстан и Туркмения. В ближайшем будущем, по идее, это должен сделать Иран. Конвенция регулирует права и обязательства пяти прибрежных государств в отношении использования Каспийского моря, включая его воды, дно, недра, природные ресурсы и воздушное пространство над морем. Кроме того, все стороны должны иметь право на свободный доступ из Каспийского моря к другим морям и Мировому океану и, конечно, в обратном направлении.

Огонь, вода, украинские трубы

Сегодня в Брюсселе прошел очередной раунд переговоров по транзиту газа. В трехсторонней консультации участвуют представители России, ЕС и Украины. Тема, понятное дело, перегон российского газа в Европу по территории Незалежной после 2019-го. Ведь в декабре 10-летний срок действующего соглашения истекает. Контракт не продлен, новые бумаги не подписаны — случай беспрецедентный. Надо отметить, что в «Газпроме» не исключали, что в будущем от газового транзита через Украину можно будет отказаться. А с 2020 года перенаправить голубое топливо европейским потребителям по другим маршрутам благодаря запуску «Турецкого потока» и «Северного потока-2». Однако понятная и выгодная всем (ну почти) стратегия сломалась об решение суда Евросоюза. «Газпрому» до 50% ограничили доступ к мощностям газопровода Opal, а это, по сути, сухопутное продолжению «Северного потока». Потери транзита можно компенсировать через украинские магистрали, если не останется других вариантов. Москва выдвинула предложение не заключать пока долгосрочных контрактов, а подписать договор на год, чтобы в течение 2020-го все стороны могли определиться и договориться. Киевские делегаты заявили, что тоже готовы к диалогу. Но приняты ли какие-то решения, пока сказать невозможно. Так что о результатах брюссельской встречи расскажем уже в следующих выпусках.