Турция и США планируют создать постоянные военные базы в Сирии

Анкара, 19 сентября. Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара и Вашингтон планируют создать постоянные военные базы в зоне безопасности на северо-востоке Сирии.

По его словам, Турция и США намерены создать совместные военные базы для патрулирования зоны безопасности на востоке от реки Евфрат в Сирии. Акар выразил уверенность, что создание турецко-американских баз вынудит террористов покинуть данный район.

«Если мы это сделаем, и террористы оттуда уйдут, это будет большая победа», — пояснил министр.

Он также добавил, что Анкара планирует создать подобные базы в приграничной зоне, что позволит обеспечить безопасность на границе Сирии и Турции.

«Это будут общие базы с США, мы хотим, чтобы они были постоянными», — сказал Акар.

По его словам, количество таких баз будет зависеть от «ситуации на местности». При этом Турция готова к самостоятельному созданию военных баз в Сирии, если США будут затягивать переговоры.

Ранее в Анкаре состоялись турецко-американские переговоры, в ходе которых обсуждалось создание безопасной зоны на севере Сирии. По данным пресс-службы Минобороны Турции, Анкара и Вашингтон согласовали создание координационного центра, который будет осуществлять организацию совместной деятельности в планируемой зоне безопасности на севере Сирии. Дамаск выступил против данного соглашения, отметив, что действия США и Турции являются нарушением суверенитета и территориальной целостности Сирии, а также противоречат принципам международного права.