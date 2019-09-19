В Еврокомиссии рассказали о сближении позиций России и Украины по газу

Брюссель, 19 сентября. Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович подтвердил договоренность о новой встрече по газу между Россией, Евросоюзом и Украиной в конце октября и рассказал о сближении позиций сторон по этому вопросу.

Шефчович по итогам прошедшей в Брюсселе встречи сообщил, что на переговорах царила «позитивная и конструктивная атмосфера».

«Переговоры двигаются в правильном направлении, сближаются позиции сторон», — отметил он.

По его словам, представители России и Украины согласились, что будущий контракт по газу должен взять за основу законодательство Европейского союза.

«Украина постепенно внедряет энергетические правила ЕС», — добавил Шефчович.

Он подчеркнул, что заключение долгосрочного контракта по транзиту газа между сторонами является приоритетом для Еврокомиссии и лучшим решением для всех.

Напомним, в Брюсселе в четверг завершились трехсторонние (Россия, Украина, Еврокомиссия) консультации по газу, центральной темой которых стал вопрос сохранения транзита через Украину. Российская сторона предложила временно продлить соглашение по транзиту.

Срок ​действия контракта на транзит газа из России в страны Евросоюза через территорию Украины истекает 31 декабря 2019 года. Данное соглашение было подписано в 2009 году. В настоящее время «Нафтогаз» судится с «Газпромом», требуя пересмотреть тариф на транзит газа в 2018–2019 годах.

В апреле 2018 года Новак заявил, что российская сторона готова рассмотреть вопрос о сохранении транзита газа через территорию Украины с 1 января 2020 года, если его условия будут экономически обоснованы. В свою очередь глава «Газпрома» Алексей Миллер неоднократно заявлял, что компания не намерена полностью отказываться от транзита газа через Украину.

Киев прекратил закупку газа у Москвы в 2015 году. В настоящее время Украина закупает российский газ по реверсу из стран Евросоюза.