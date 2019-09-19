В Еврокомиссии рассказали о сближении позиций России и Украины по газу

Брюссель, 19 сентября. Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович подтвердил договоренность о новой встрече по газу между Россией, Евросоюзом и Украиной в конце октября и рассказал о сближении позиций сторон по этому вопросу.
Шефчович по итогам прошедшей в Брюсселе встречи сообщил, что на переговорах царила «позитивная и конструктивная атмосфера».
«Переговоры двигаются в правильном направлении, сближаются позиции сторон», — отметил он.
По его словам, представители России и Украины согласились, что будущий контракт по газу должен взять за основу законодательство Европейского союза.
«Украина постепенно внедряет энергетические правила ЕС», — добавил Шефчович.
Он подчеркнул, что заключение долгосрочного контракта по транзиту газа между сторонами является приоритетом для Еврокомиссии и лучшим решением для всех.
Напомним, в Брюсселе в четверг завершились трехсторонние (Россия, Украина, Еврокомиссия) консультации по газу, центральной темой которых стал вопрос сохранения транзита через Украину. Российская сторона предложила временно продлить соглашение по транзиту.
Срок действия контракта на транзит газа из России в страны Евросоюза через территорию Украины истекает 31 декабря 2019 года. Данное соглашение было подписано в 2009 году. В настоящее время «Нафтогаз» судится с «Газпромом», требуя пересмотреть тариф на транзит газа в 2018–2019 годах.
В апреле 2018 года Новак заявил, что российская сторона готова рассмотреть вопрос о сохранении транзита газа через территорию Украины с 1 января 2020 года, если его условия будут экономически обоснованы. В свою очередь глава «Газпрома» Алексей Миллер неоднократно заявлял, что компания не намерена полностью отказываться от транзита газа через Украину.
Киев прекратил закупку газа у Москвы в 2015 году. В настоящее время Украина закупает российский газ по реверсу из стран Евросоюза.