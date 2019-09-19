Чиновника Минкультуры РФ арестовали по делу о мошенничестве

Москва, 19 сентября. Руководителя департамента государственной охраны культурного наследия министерства культурного наследия Павла Мосолова арестовали до 12 ноября.

Басманный суд Москвы 19 сентября рассмотрел ходатайство об аресте чиновника и трех фигурантов уголовного дела о хищении более 20 млн рублей при реставрации Соловецкого монастыря. Кроме Мосолова арестовали его экс-начальника Владимира Цветнова, который занимал должность руководителя центра культурного наследия ФАУ «РосКапСтрой», коммерсантов Татьяну Магдееву и Сергея Семикова. Они выиграли тендеры на проведение работ по реставрации Соловецкого монастыря.

Прокурор после оглашения приговора заявила, что избрание меры пресечения в виде заключения под стражу, по ее мнению, слишком жестокая.

«Прошу избрать более мягкую и заключить под домашний арест Мосолова, так как у него малолетний ребенок, его загранпаспорт был изъят в ходе обыска 17 сентября», — цитирует РИА Новости представителя прокуратуры.

Однако следователь подчеркнул, что Мосолова может внести изменения в документы, необходимые для проведения расследования дела, в том случае, если будет изменена мера пресечения.

Ранее сообщалось, что бывшего главу департамента охраны культурного наследия министерства культуры России Владимира Цветнова и действующего замглавы департамента охраны культурного наследия Павла Мосолова задержали по делу о крупном мошенничестве. Фигуранты уголовного дела подозреваются в пяти эпизодах мошенничества на общую сумму около 20 млн рублей.