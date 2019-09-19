ЕБРР назвал случайным совпадением более миллиарда долларов инвестиций в Украину

Киев, 19 сентября. Инвестиции Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в украинскую экономику в этом году составили более 1 млрд долларов. Об этом журналистам заявил глава финансовой организации Алан Пию.

«На этой неделе по случайному совпадению наши инвестиции в страну в 2019 году превысили $1 млрд», — отметил он.

По словам Пию, до конца года объем инвестиций может увеличиться. При этом глава ЕБРР не стал уточнять, на что конкретно пошли выделенные деньги.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ждет от ЕБРР увеличения вложений. Украинский лидер надеется, что инвестиции европейского банка превысят 1 млрд евро в год. В настоящее время украинские власти готовят проекты по либерализации украинской экономики и прорабатывают вопрос о продаже земли, что, как ожидается, увеличит привлекательность для западных инвесторов.

В то же время премьер-министр Алексей Гончарук отмечает, что огромная задолженность по-прежнему является одной из ключевых экономических проблем Украины. Основными кредиторами страны выступают Евросоюз и Международный валютный фонд. В 2020 году на обслуживание госдолга будет потрачено 292,9 млрд гривен или $11,8 млрд. Это примерно треть всего украинского бюджета.

По информации министерства финансов Украины, госдолг государства в сентябре вырос на 2,04 млрд долларов и составил 82,4 млр долларов. Чтобы решить эту проблему Киев намерен сформировать специальное агентство, которое будет заниматься управлением госдолгом.