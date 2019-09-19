Киевские неонацисты выдвинули ультиматум Зеленскому

В Киеве провели встречу с прессой идеологи и члены «партии войны» в украинском истеблишменте. Они обозначили так называемые «красные линии» для нынешней власти страны по ключевым моментам переговоров с Россией. По их мнению, если команда Владимира Зеленского посмеет переступить за эти «флажки», то получит мощнейший уличный протест со стороны национал-радикалов, ветеранов АТО и прочих «патриотов». Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) выслушал точку зрения националистов из числа украинских политологов и политиков.

Активисты и эксперты, находящиеся в оппозиции нынешней власти, собрались в офисе киевского информагентства, напрямую обслуживающего интересы команды Петра Порошенко. Несмотря на то, что по итогам президентских и парламентских выборов большинство украинцев вполне внятно указало этим людям их место в политике, риторика радикалов стала ничуть не менее воинственной. Более того, они считают, что могут диктовать нынешнему руководству правила игры, при нарушении которых готовы к неким «ответным действиям».

Как сообщил один из идеологов ушедшей власти, киевский политолог, президент Центра глобалистики «Стратегия 21» Михаил Гончар, с точки зрения пересечения «красных линий» режим Владимира Зеленского сегодня уже находится в «красном коридоре». То есть власть давно зашла в опасную зону и в любой момент рискует вызвать своими решениями волну народного недовольства.

«Новый президент Зеленский — это, на мой взгляд, зицпрезидент, или даже эрзац-президент, — заявил он. — Все главные решения в стране принимает дуумвират олигархов — Игорь Коломойский и Виктор Пинчук, а «команда Зе» призвана только проводить их в жизнь. При этом Коломойский имеет в этом «акционерном обществе» 51% акций, а Пинчук — 49%. И те решения, которые сегодня принимаются властью под лозунгом «Быстрее, пока не остыло!», призваны максимально укрепить в экономике так называемый «днепровский клан».

По мнению эксперта, главный посыл, который идет от новой власти обществу: «Пора забыть вот это все и начинать зарабатывать деньги».

«Под термином «вот это все» Зеленский и стоящие за ним олигархи имеют в виду прежде всего войну в Донбассе, которую они, подобно руководству России, склонны рассматривать как «внутриукраинский гражданский конфликт». И, похоже, намерены разрешать его по рецептам, диктуемым из Кремля, — негодует киевский политолог. — Кроме того, власть стремится максимально дистанцироваться от наших западных партнеров. Что вполне понятно, ведь у обоих правящих олигархов есть серьезные проблемы с американской юстицией. Поэтому все разговоры о «продолжении европейской интеграции» — не более чем ширма. И ее очень легко будет снять, когда правящий дуумвират олигархов поймет, что Украина им полностью подконтрольна».

Глава Центра глобалистики отметил, что в заявлениях новой власти об «урегулировании конфликта на неконтролируемых территориях» полностью отсутствует «крымский элемент». То есть руководство страны намеренно не артикулирует готовности к борьбе за возвращение полуострова в состав Украины. Это опасное подыгрывание тем политикам, которые предлагают «вынести вопрос возвращения Крыма за рамки дискуссии» в переговорах с Россией и международным сообществом.

«Мы не видим присутствия темы Крыма и в переговорах в рамках «нормандского формата». Тем не менее возможность внести вопрос возвращения полуострова сохраняется. Ведь Россия прикладывает массу усилий для того, чтобы встреча на высшем уровне состоялась в самое ближайшее время. При этом команда Зеленского должна продолжать работу по возвращению наших пленных из российских тюрем. Ведь после того, как 35 человек вернулись в рамках обмена 7 сентября, за решеткой осталось еще как минимум 113 украинцев».

Если правительство украинского лидера не хочет ощущать себя «эрзац-властью» во главе с зицпрезидентом, то оно обязано выставить дуумвирату олигархов Коломойский — Пинчук свои контрусловия, считает Гончар.

«Предстоящий саммит лидеров в «нормандском формате» не может быть «встречей ради встречи». Поэтому мы настаиваем на том, чтобы украинская сторона внесла вопрос возвращения Крыма в состав Украины в повестку дня саммита. Кроме того, руководство страны должно заставить западных партнеров в лице Германии и Франции изменить свою позицию в рамках «нормандского формата». Иначе сегодня по политическим позициям соотношение сил выглядит как «трое против одного».

Аналитик обозначил позицию «партии войны» по целям Украины на трехсторонних переговорах по транзиту газа, которые состоялись в Брюсселе 19 сентября.

«Эта встреча — лакмусовая бумажка для новой власти в ее способности отстаивать национальные интересы государства, — полагает он. — РФ призывает нашу страну к «разумному компромиссу». Но Киев ни в коем случае не должен поддаться на уговоры западных партнеров, которые твердят, мол, «пусть Россия и Украина проведут встречу на высшем уровне, где и решат все вопросы по транзиту газа». Мы настаиваем на том, что не может быть никаких переговоров по транзиту, пока «Газпром» не выплатит нашей стране 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража».

Эксперт также пояснил, почему нынешняя власть фактически находится в «красном коридоре». По его мнению, «народное возмущение велико, что фиксируется в украинских соцсетях — там уже созданы сотни групп, где люди гневно осуждают решения «команды Зе». Тем не менее, полагает Гончар, руководству страны еще не поздно остановиться, развернуться и двинуться в «правильном направлении».

В свою очередь экс-глава комитета Верховной рады по иностранным делам Анна Гопко напомнила, что она и ее соратники «всего за пять лет помогли Украине создать дееспособную армию, которая сегодня является гарантом безопасности западной цивилизации», а также провели на Украине «макроэкономическую стабилизацию» (что, правда, не подтверждает ни один экономист).

«Наша экономика после 2014 года упала на 10%, зато потом выросла на 3%, — легко соврала Гопко. — Чтобы сохранить эти достижения, мы должны потребовать от западных партнеров не «сливать» Украину, а продолжить ее поддержку. Нужно помочь нам восстановить нашу территориальную целостность. В конце концов, для нашей страны нет никаких причин, чтобы идти на какие-то уступки в рамках минских соглашений».

По ее мнению, у многих украинцев после успешного обмена пленными 7 сентября появились иллюзии, что, мол, «Россия хочет и дальше идти на уступки».

«Да вы посмотрите на Приднестровье, на Абхазию и Южную Осетию! Такое ощущение, что Зеленский и глава МИД Вадим Пристайко, говоря о дальнейших шагах по урегулированию в Донбассе, просто «прощупывают почву» в общественном сознании. Проведение выборов на неконтролируемых территориях до того, как контроль над границей будет передан Украине, противоречит всем международным документам! Понятно, что сегодня общественный запрос на установление мира в Донбассе велик. Но украинскому президенту надо ориентироваться не на рейтинги, а на интересы страны. Поэтому на его месте не стоит людям давать обещания, что «войну можно закончить быстро».

Успешный обмен пленными — это «гибридная методика подготовки почвы» для того, чтобы обмануть Украину, развалить антироссийскую коалицию на Западе с целью снятия с России экономических санкций, считает экс-глава комитета Рады по иностранным делам. Но на мир с Украиной РФ совершенно не ориентирована.

«Нельзя покупаться на уловки России, — предупредила Гопко. — Поэтому мы не видим смысла в сегодняшнем процессе отвода войск в Станице Луганской, Петровском и Золотом и тем более по всей линии фронта. Наша главная цель — нейтрализация РФ как угрозы западной цивилизации. А все западные политики, которые ратуют за скорейшее окончание войны в Донбассе, рассуждают неконструктивно».

По мнению Владимира Василенко, дипломата и профессора-правоведа, властные элиты Украины «не вполне в курсе, в чем именно заключается украинская политика России».

«В Москве Украину считают экзистенциальным врагом и всячески нацелены на то, чтобы ее развалить, — констатировал он. — Более того, у наших элит нет инструментов взаимодействия с украинским обществом. Без этого полноценное противостояние с Россией невозможно. Но большая часть населения Украины сегодня смотрит на то, что происходит в Донбассе, как на некий спектакль. И вина за это лежит на нынешней власти».

Эксперт сообщил, что в некоторых украинских СМИ уже всерьез обсуждается некий «гражданский конфликт на Востоке», а не «вооруженная агрессия России». То есть даже на уровне лексики идет деморализация общества, а также его дезинформация. Это — одна из «красных линий», которые власти ни в коем случае переходить нельзя, заявил профессор. По его мнению, в «нормандском формате» Украина должна достойно выйти из ситуации, сохранив лицо.

«А наше руководство сегодня говорит о какой-то «формуле Штайнмайера»! — возмутился Василенко. — А ведь это модифицированная версия российских условий, которые предполагают предоставление особого статуса для Донбасса, что прямо ведет Украину к хаосу. Недавно глава МИД в интервью немецкому изданию Die Welt прямо сказал, что «на востоке снизилось число обстрелов, упало число убитых украинцев».

Многие в стране воспринимают минские договоренности как некий фетиш, инструмент урегулирования, подчеркнул правовед.

«Но это продукт российской пропаганды. Наши власти и западные партнеры находятся «в пасти» этих договоренностей. Это инструмент не урегулирования, а навязывания Украине условий, опасных для ее государственности. А с точки зрения международного законодательства они нелегитимны и юридически никчемны. Сам текст этих соглашений противоречит 52-й статье Женевской конвенции, где говорится, что «договор, навязанный государству под угрозой агрессии, никчемен с момента подписания». И они ни к чему Украину не обязывают — Рада их даже не ратифицировала».

Все это надо объяснить обществу и, опираясь на мнение большинства, занять четкую позицию на переговорах, считает Василенко.

«На мой взгляд, первая «красная линия» по Донбассу — не подписывать никаких соглашений по «формуле Штайнмайера». Вторая — ни в коем случае не садиться за стол переговоров с лидерами повстанцев Донбасса. Наши условия должны быть неуклонными: сначала вывод войск, ввод миротворцев и передача контроля над границей Украине. Только после этого можно проводить выборы».

Никакие дружественные России страны не должны размещать миротворческий контингент в Донбассе, если решение о его вводе все же будет принято, говорит дипломат-«патриот».

«Тем более в составе контингента в принципе не должно быть никаких россиян. Я также считаю опасным то, что сегодня власти практически остановили процесс разрыва ключевых соглашений с РФ. Украина должна максимально охранять свои морские пути в Черном море, а также обеспечить свободный доступ к портам в Азовском море. Руководству следует подать официальный протест в комитет ООН по морскому праву с жалобой на то, что Россия закрыла выход из Азовского моря».

По впечатлениям корреспондента ФАН, встреча подтвердила: националисты и «патриоты» в украинском истеблишменте сегодня реально встревожены улучшением взаимоотношений Москвы и Киева. Они понимают, что «команда Зе» старается соблюдать баланс интересов в украинском обществе и не раздражать ни правых, ни левых. Поэтому «патриоты» намерены еще активнее продвигать свою точку зрения в общественном поле и навязывать свои убеждения украинцам через ряд СМИ, куда они до сих пор имеют доступ.

Но главное — все те принципы и аргументы, которые обозначили политологи и политики из «старой обоймы», готовы взять на вооружение уличные радикалы, контролируемые Порошенко и его людьми. В случае, если власть будет вести себя «неправильно», боевики-националисты всегда готовы устроить новые протесты в Киеве и других городах Украины. Проверить это можно уже 20 сентября, когда перед офисом президента пройдет масштабная акция радикалов под названием «Импичмент Коломойскому». В ее ходе националисты наверняка выскажут руководству все те же пожелания, которые накануне прозвучали из уст их идеологов.