В Совфеде рассказали, как ОПК помогает развитию всей экономики РФ

Президент РФ Владимир Путин на II Всероссийском форуме оружейников​​​ в Ижевске сообщил, что эффективное развитие оборонно-промышленного комплекса (ОПК) является мощнейшим фактором развития всей российской экономики. С этим утверждением согласился член Совета Федерации Франц Клинцевич, который в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что это актуально для всех без исключения стран, а не только для России.

«Без всякого преувеличения, эффективное развитие ОПК — это мощный фактор движения вперед всей национальной экономики нашей страны», — сказал президент.

Сенатор Франц Клинцевич выразил уверенность, что огромное количество военных технологий со временем переходит в гражданскую сферу.

«Что у нас, что у Соединенных Штатов, что у Великобритании, Франции и Германии оборонка всегда серьезно двигала промышленное производство и, соответственно, экономику страны. Потому что именно в оборонно-промышленном комплексе используются самые передовые технологии, создаются самые современные изобретения, деньги вкладываются в НИОКР (Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. — Прим. ФАН)», — утверждает сенатор.

Новое заявление главы государства сочетается с планами, поставленными Путиным в 2018 году: к 2025 году довести долю выпускаемой на предприятиях оборонно-промышленного комплекса гражданской продукции до 30%, а к 2050 году до 50. В настоящее время этот показатель находится на уровне 17%.

«А после 50% ее можно будет довести и до 80%. Так всегда было, есть и будет, ведь из той же оборонки к нам пришли гражданские самолеты. Сначала у нас появился бомбардировщик Т-100 или Т-4, а потом и сверхзвуковой пассажирский самолет Ту-144. А когда появился Ту-144, некоторые эксперты заявляли, что мы взяли технологии с «Конкорда», но на самом деле французский самолет взлетел позже нашего. И таких примеров много», — продолжает Клинцевич.

Еще одним примером успешной диверсификации производства можно назвать Ковровский электромеханический завод (КЭМЗ), основное назначение которого изготовление систем стабилизации основного и вспомогательного вооружения для бронетанковой техники, гидравлические системы управления военных гусеничных машин, системы навигации и топографического ориентирования для военной техники.

Для гражданской отрасли КЭМЗ выпускает многофункциональные погрузчики Ant. В будущем планируется наладить производство современных токарных, вертикально и горизонтально фрезерных станков, которые также могут поставляться на экспорт.

«Оборонка двигает не только экономику, но и все направления, связанные с ней. Она дает самые передовые технологии. Но сначала идет оборонка, таков ход вещей, и мы его не поменяем. Любая страна сначала думает, как обезопасить своих граждан, а уже потом, когда создала те или иные вещи для обороны, начинает их использовать в обычной жизни», — заключил сенатор.

Самые известные изделия, пришедшие в гражданскую жизнь из военной отрасли: СВЧ-печи, Интернет, навигационное оборудование GPS и ГЛОНАСС, а также аппараты МРТ.